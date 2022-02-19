Ці 3 способи допоможуть вам вживати значно менше солі

Сіль – не вважають надто корисним продуктом і вживати її слід зовсім трішки. Однак мало людей контролюють норму. Для цього існує кілька методів, які допомождуть менше солити їжу.

Можливо, ви не задумуєтесь, скільки солі споживаєте щоденно. Але, якщо почнете вимірювати її, то будете дуже здивовані. Пропонуємо кілька ідей, як приправити ваші страви і надати їм смак без додавання солі.

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Карамелізуйте цибулю

Ви можете карамелізувати цибулю замість того, щоб солити. Для цього наріжте її уздовж тонкими смужками. У сковороду додайте столову ложку несолоного вершкового масла або крапельку оливкової олії. Коли сковорода розігріється, обсмажте їх, помішуючи, поки не розм'якне.

Готуйте на середньому вогні принаймні 1 годину, залежно від кількості цибулі, з якою ви маєте справу. Час може відрізнятися. Карамелізована цибуля стане золотисто-коричневою. Вам не потрібно додавати цукор або мед. Натуральний цукор цибулі зробить свою справу.

Ви можете змішати цибулю зі сметаною, вершковим сиром і чорним перцем на свій смак. Тоді ви отримаєте пасту, яка ідеально підійде на хліб або крекери. Ви також можете використовувати карамелізовану цибулю як доповнення до гамбургерів, картопляного пюре або будь-якого м'яса на грилі.

Маринуйте м'ясо

Щоб покращити смак м'яса без додавання солі, ви маєте маринувати його принаймні 1 годину. Змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, дрібку лимона і кілька очищених зубчиків часнику.

Ще один маринад, який можна використовувати для м'яса, – це змішати грецький йогурт з різними спеціями, такими як паприка, чебрець, часник, перець і петрушка, а потім додати кілька крапель лимонного соку.

Всі інгредієнти добре з'єднайте і отриманим маринадом змастіть м'ясо. Залиште маринуватися принаймні 2 години, перш ніж поставити м'ясо в духовку або на гриль.



Як маринувати м'ясо без солі / Фото 5-Minute Crafts

Використовуйте свіжу зелень

Готуйте зі свіжою зеленню, як-от розмарин, чебрець, орегано, петрушка та шавлія. Вони нададуть чудовий аромат і покращать смак вашої їжі загалом. Зеленню можна приправити бульйони та супи.

Готуючи картоплю з духовки, полийте її невеликою кількістю оливкової олії та чайною ложкою подрібненого свіжого розмарину, чебрецю або того й іншого.

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