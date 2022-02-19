Можливо, ви не задумуєтесь, скільки солі споживаєте щоденно. Але, якщо почнете вимірювати її, то будете дуже здивовані. Пропонуємо кілька ідей, як приправити ваші страви і надати їм смак без додавання солі.

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Карамелізуйте цибулю

Ви можете карамелізувати цибулю замість того, щоб солити. Для цього наріжте її уздовж тонкими смужками. У сковороду додайте столову ложку несолоного вершкового масла або крапельку оливкової олії. Коли сковорода розігріється, обсмажте їх, помішуючи, поки не розм'якне.

Готуйте на середньому вогні принаймні 1 годину, залежно від кількості цибулі, з якою ви маєте справу. Час може відрізнятися. Карамелізована цибуля стане золотисто-коричневою. Вам не потрібно додавати цукор або мед. Натуральний цукор цибулі зробить свою справу.

Ви можете змішати цибулю зі сметаною, вершковим сиром і чорним перцем на свій смак. Тоді ви отримаєте пасту, яка ідеально підійде на хліб або крекери. Ви також можете використовувати карамелізовану цибулю як доповнення до гамбургерів, картопляного пюре або будь-якого м'яса на грилі.

Маринуйте м'ясо

Щоб покращити смак м'яса без додавання солі, ви маєте маринувати його принаймні 1 годину. Змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, дрібку лимона і кілька очищених зубчиків часнику.

Ще один маринад, який можна використовувати для м'яса, – це змішати грецький йогурт з різними спеціями, такими як паприка, чебрець, часник, перець і петрушка, а потім додати кілька крапель лимонного соку.

Всі інгредієнти добре з'єднайте і отриманим маринадом змастіть м'ясо. Залиште маринуватися принаймні 2 години, перш ніж поставити м'ясо в духовку або на гриль.



Як маринувати м'ясо без солі / Фото 5-Minute Crafts

Використовуйте свіжу зелень

Готуйте зі свіжою зеленню, як-от розмарин, чебрець, орегано, петрушка та шавлія. Вони нададуть чудовий аромат і покращать смак вашої їжі загалом. Зеленню можна приправити бульйони та супи.

Готуючи картоплю з духовки, полийте її невеликою кількістю оливкової олії та чайною ложкою подрібненого свіжого розмарину, чебрецю або того й іншого.

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