Возможно, вы не задумываетесь, сколько соли потребляете ежедневно. Но если начнете измерять ее, то будете очень удивлены. Предлагаем несколько идей, как приправить ваши блюда и придать им вкус без добавления соли.

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Карамелизуйте лук

Вы можете карамелизовать лук вместо того, чтобы солить. Для этого нарежьте ее вдоль тонкими полосками. В сковороду добавьте столовую ложку несоленого сливочного или капельку оливкового масла. Когда сковорода разогреется, обжарьте их, помешивая, пока не размякнет.

Готовьте на среднем огне не менее 1 часа, в зависимости от количества лука, с которым вы имеете дело. Время может отличаться. Карамелизованный лук станет золотисто-коричневым. Вам не нужно добавлять сахар или мед. Натуральный сахар лука сделает свое дело.

Вы можете смешать лук со сметаной, сливочным сыром и черным перцем по своему вкусу. Тогда вы получите пасту, идеально подошедшую на хлеб или крекеры. Вы также можете использовать карамелизированный лук в качестве дополнения к гамбургерам, картофельному пюре или любому мясу на гриле.

Маринуйте мясо

Чтобы улучшить вкус мяса без добавления соли, вы должны мариновать его не менее 1 часа. Смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, щепотку лимона и несколько очищенных зубчиков чеснока.

Еще один маринад, который можно использовать для мяса – это смешать греческий йогурт с разными специями, такими как паприка, тимьян, чеснок, перец и петрушка, а затем добавить несколько капель лимонного сока.

Все ингредиенты хорошо соедините и полученным маринадом смажьте мясо. Оставьте мариноваться не менее 2 часов, прежде чем поставить мясо в духовку или на гриль.



Как мариновать мясо без соли / Фото 5-Minute Crafts

Используйте свежую зелень

Готовьте со свежей зеленью, например розмарин, чабрец, орегано, петрушка и шалфей. Они придадут отличный аромат и улучшат вкус вашей пищи в целом. Зеленью можно приправить бульоны и супы.

Готовя картофель из духовки, полейте его небольшим количеством оливкового масла и чайной ложкой измельченного свежего розмарина, тимьяна или того и другого.