Часто дизайнери у своїх ідеях, немов прочитавши чужі думки, втілюють мрії багатьох людей в реальність. А буває й навпаки: придумують щось таке, що ми й не уявляли.

Ідеї 24 віднайшли речі, про які більшість з вас мріє.

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Пральна машина з функцією дозавантаження

Часто закидаючи білизну в машину, вмикаєте її, а потім знаходите речі, які забули покласти. Така пральна машина з додатковими дверцятами, через які можна додати білизну під час прання, багатьох би врятувала.



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Неймовірна люстра

Люстра у вигляді величезної виноградної лози прикрашає стелю дегустаційної зали.



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Антистресовий м'яч

На поверхню м'яча нанесена карта, розглянути яку можна, якщо тільки сильно стиснути м'ячик.



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Контейнер з таймером

Про такий контейнер мріє майже кожен, адже його можна відкрити не раніше за встановлений час.



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Чудо-стільці

Конструкція кожного стільця складається з однієї вигнутої кольорової металевої трубки з прикріпленим до неї сидінням того ж кольору.



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Кришка-універсал

Ця кришка підходить для більшості каструль, з нею зручно контролювати кипіння, а внаслідок особливої ​​внутрішньої поверхні можна легко злити зайву воду.



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Вікно-балкон

Особлива конструкція цих мансардних вікон дозволяє декількома рухами перетворити їх в невеликий балкон.



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Крісло для великої родини

Хелу Тейлору стало незручно читати дітям казки. І він винайшов крісло-гойдалку з додатковими місцями для діточок.



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Безіменні фарби

На тюбиках намальований не готовий колір фарби, а кольори, змішання яких дозволяє отримати цей колір. На думку авторів ідеї, це розвиває уяву і дозволяє дітям зрозуміти, як змішуються різні кольори.



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Лампа "Місяць"

Неймовірну лампу у вигляді місяця оцінять романтики, адже тепер частинку космосу можна поселити у своєму будинку.



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Універсальний світильник

Світильник у вигляді гірлянди можна підвішувати та прив'язувати або просто покласти на стіл. А ще світильник водонепроникний – корисна штука!



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