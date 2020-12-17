Эти 11 вещей, вы точно захотите купить для своего дома
Часто дизайнеры в своих идеях, словно прочитав чужие мысли, воплощают мечты многих людей в реальность. А бывает и наоборот: придумывают что-то такое, что мы и не представляли.
Идеи 24 нашли вещи, о которых большинство из вас мечтает.
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Стиральная машина с функцией дозагрузки
Часто закидывая белье в машину, включаете ее, а затем находите вещи, которые забыли положить. Такая стиральная машина с дополнительными дверцами, через которые можно добавить белье во время стирки, многих бы спасла.
Фото pinterest
Невероятная люстра
Люстра в виде огромной виноградной лозы украшает потолок дегустационного зала.
Фото reddit
Антистрессовый мяч
На поверхность мяча нанесена карта, рассмотреть которую можно, если только сильно сжать мячик.
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Контейнер с таймером
О таком контейнере мечтает почти каждый, ведь его можно открыть не раньше установленного времени.
Фото reddit
Чудо-стулья
Конструкция каждого стула состоит из одной изогнутой цветной металлической трубки с прикрепленным к ней сиденьем того же цвета.
Фото reddit
Крышка-универсал
Эта крышка подходит для большинства кастрюль, с ней удобно контролировать кипение, а благодаря особой внутренней поверхности можно легко слить лишнюю воду.
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Окно-балкон
Особая конструкция этих мансардных окон позволяет несколькими движениями превратить их в небольшой балкон.
Фото reddit
Кресло для большой семьи
Хелу Тейлору стало неудобно читать детям сказки. И он изобрел кресло-качалку с дополнительными местами для детей.
Фото reddit
Безымянные краски
На тюбиках нарисован не готовый цвет краски, а цвета, смешение которых позволяет получить этот цвет. По мнению авторов идеи, это развивает воображение и позволяет детям понять, как смешиваются различные цвета.
Фото pinterest
Лампа "Луна"
Невероятную лампу в виде луны оценят романтики, ведь теперь частичку космоса можно поселить в своем доме.
Фото reddit
Универсальный светильник
Светильник в виде гирлянды можно подвешивать и привязывать или просто положить на стол. А еще светильник водонепроницаемый – полезная штука!
Фото reddit
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