Часто дизайнеры в своих идеях, словно прочитав чужие мысли, воплощают мечты многих людей в реальность. А бывает и наоборот: придумывают что-то такое, что мы и не представляли.

Идеи 24 нашли вещи, о которых большинство из вас мечтает.

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Стиральная машина с функцией дозагрузки

Часто закидывая белье в машину, включаете ее, а затем находите вещи, которые забыли положить. Такая стиральная машина с дополнительными дверцами, через которые можно добавить белье во время стирки, многих бы спасла.



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Невероятная люстра

Люстра в виде огромной виноградной лозы украшает потолок дегустационного зала.



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Антистрессовый мяч

На поверхность мяча нанесена карта, рассмотреть которую можно, если только сильно сжать мячик.



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Контейнер с таймером

О таком контейнере мечтает почти каждый, ведь его можно открыть не раньше установленного времени.



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Чудо-стулья

Конструкция каждого стула состоит из одной изогнутой цветной металлической трубки с прикрепленным к ней сиденьем того же цвета.



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Крышка-универсал

Эта крышка подходит для большинства кастрюль, с ней удобно контролировать кипение, а благодаря особой внутренней поверхности можно легко слить лишнюю воду.



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Окно-балкон

Особая конструкция этих мансардных окон позволяет несколькими движениями превратить их в небольшой балкон.



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Кресло для большой семьи

Хелу Тейлору стало неудобно читать детям сказки. И он изобрел кресло-качалку с дополнительными местами для детей.



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Безымянные краски

На тюбиках нарисован не готовый цвет краски, а цвета, смешение которых позволяет получить этот цвет. По мнению авторов идеи, это развивает воображение и позволяет детям понять, как смешиваются различные цвета.



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Лампа "Луна"

Невероятную лампу в виде луны оценят романтики, ведь теперь частичку космоса можно поселить в своем доме.



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Универсальный светильник

Светильник в виде гирлянды можно подвешивать и привязывать или просто положить на стол. А еще светильник водонепроницаемый – полезная штука!



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