19 винаходів, які могли б суттєво полегшити наше життя
Без наукових відкриттів, людство не досягло б того рівня розвитку, на якому перебуває сьогодні. Але є ідеї, які не можна назвати основними з точки зору науки, промисловості, проте вони значно полегшують буденне життя багатьох людей.
Тому Ідеї 24 зібрали цікаві винаходи, які здаються навіть смішними.
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Якщо вам подобається користуватися праскою, а її стандартний розмір не скрізь зручний
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Зате ви не будете хвилюватися, що щось переплутали
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У цьому туалеті не потрібно торкатися до дверей, щоб відчинити їх
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Так зручніше: ліва для виклику медиків, права – для пожежників
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Карниз, який рятує ранковий сон від сонячного світла
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На цьому паркані можна безпечно посидіти
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Форми для випікання в бібліотеці. Але ось тільки для чого вони там? Піч де?
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Вічна проблема кутових шаф
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Ці папірці допоможуть вирішити питання з використаною жувальною гумкою
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Так окуляри займають менше місця і їх зручно носити з собою
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Пляшка, яку можна використовувати як гантель набагато зручніша
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Тут можна прополоскати рот після їжі
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Щоб собаки не переживали та не нервували перехожих під час очікування господаря біля магазину, для них придумали спеціальні кабінки
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Все для пікніка
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Вбудований пилосос – зручне рішення для кухні
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Найбезпечніша розетка, яку ви бачили
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Для тих, хто віддає перевагу твердому милу
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