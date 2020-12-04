Без наукових відкриттів, людство не досягло б того рівня розвитку, на якому перебуває сьогодні. Але є ідеї, які не можна назвати основними з точки зору науки, промисловості, проте вони значно полегшують буденне життя багатьох людей.

Тому Ідеї 24 зібрали цікаві винаходи, які здаються навіть смішними. Читайте також: 7 дивакуватих бізнес-ідей, які несподівано для всіх стали успішними Якщо вам подобається користуватися праскою, а її стандартний розмір не скрізь зручний

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