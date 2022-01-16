Цей напій стане улюбленим для ваших дітей: готуємо молочний коктейль Oreo

Ваші діти обожнюють Oreo? Приготуйте їм смачнючий молочний коктейль з цим печивом всього лиш за 10 хвилин.

Пропонуємо рецепт надзвичайно легкого молочного коктейлю з ванільного морозива, молока та печива Oreo! Цей напій стане хітом для всієї родини, а особливо – для дітей.

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Рецепт молочного коктейлю Oreo



Рецепт молочного коктейлю / Фото the salty marshmallow

Інгредієнти:

2 склянки ванільного морозива;

130 мілілітрів молока;

8 печив Oreo;

1 чайна ложка екстракту ванілі за бажанням;

збиті вершки для подачі.

Приготування

Додайте морозиво, молоко і печиво Oreo в блендер. Збивайте інгредієнти до майже гладкого стану.



Збийте інгредієнти в блендері / Фото the salty marshmallow

Перелийте у великі келихи та подавайте зі збитими вершками й цілим печивом Oreo. Смачного!