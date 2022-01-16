Пропонуємо рецепт надзвичайно легкого молочного коктейлю з ванільного морозива, молока та печива Oreo! Цей напій стане хітом для всієї родини, а особливо – для дітей.
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Рецепт молочного коктейлю Oreo
Рецепт молочного коктейлю / Фото the salty marshmallow
Інгредієнти:
- 2 склянки ванільного морозива;
- 130 мілілітрів молока;
- 8 печив Oreo;
- 1 чайна ложка екстракту ванілі за бажанням;
- збиті вершки для подачі.
Приготування
Додайте морозиво, молоко і печиво Oreo в блендер. Збивайте інгредієнти до майже гладкого стану.
Збийте інгредієнти в блендері / Фото the salty marshmallow
Перелийте у великі келихи та подавайте зі збитими вершками й цілим печивом Oreo. Смачного!