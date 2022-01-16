Предлагаем рецепт очень легкого молочного коктейля из ванильного мороженого, молока и печенья Oreo! Этот напиток станет хитом для всей семьи, особенно для детей.
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Рецепт молочного коктейля Oreo
Рецепт молочного коктейля / Фото the salty marshmallow
Ингредиенты:
- 2 стакана ванильного мороженого;
- 130 миллилитров молока;
- 8 штук печенья Орео;
- 1 чайная ложка экстракта ванили по желанию;
- взбитые сливки для подачи.
Приготовление
Добавьте мороженое, молоко и печенье Oreo в блендер. Взбивайте ингредиенты до почти гладкого состояния.
Взбейте ингредиенты в блендере.
Перелейте в большие бокала и подавайте со взбитыми сливками и целым печеньем Oreo. Приятного тебе аппетита!