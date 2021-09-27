Це варто включити у раціон: продукти, багаті клітковиною і вітамінами

Овочі – невіддільна частина правильного раціону. Їх можна смакувати окремо, готувати супи чи салати. Саме вони принесуть вашому організму чимало користі, покращать процес травлення та зміцнять імунітет.

Добова норма овочів становить 400 – 500 грамів. Ідеї 24 діляться списком овочів, які несуть багато користі та мають мало калорій. Їх щоденне вживання допоможе зберегти фігуру та почуватись здоровими.

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Ці продукти багаті клітковиною

Броколі



Броколі краще готувати на пару / Фото Unsplash

Стебла броколі містять сульфорафан, який має антиоксиданти та може боротись із раком. Броколі найкраще готувати на пару – це допоможе зберегти корисні властивості.

У 100 грамах – 34 кілокалорії.

Гарбуз



Гарбуз містить всього 26 кілокалорій / Фото Unsplash

Гарбуз містить багато бета-каротину, натрію, калію та заліза.

У 100 грамах – 26 кілокалорій.

Буряк



Буряк містить рекордну кількість поживних речовин / Фото Unsplash

Буряк – рекордсмен з вмісту йоду, заліза і цинку, які допомагають регулювати обмін речовин. З цього коренеплоду можна готувати не лише перші страви чи салати, але й десерти.

У 100 грамах – 43 кілокалорії.

Морква



Бадилля моркви їстівне / Фото Unsplash

Морква містить багато вітаміну А у вигляді каротину. Бадилля овоча теж їстівне, його можна додавати у супи, салати та заварювати чай.

У 100 грамах – 35 кілокалорій.

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Кабачок



У кабачку багато вітаміну С / Фото Unsplash

В кабачку міститься багато вітаміну С. Молоді плоди куди смачніші, ніж старі, адже мають яскравіший смак.

У 100 грамах – 24 кілокалорії.