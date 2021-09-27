Суточная норма овощей составляет 400 – 500 граммов. Идеи 24 делятся списком овощей, которые несут много пользы и имеют мало калорий. Их ежедневное употребление поможет сохранить фигуру и чувствовать себя здоровыми.
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Эти продукты богаты клетчаткой
Брокколи
Брокколи лучше готовить на пару / Фото Unsplash
Стебли брокколи содержат сульфорафан, который имеет антиоксиданты и может бороться с раком. Брокколи лучше всего готовить на пару – это поможет сохранить полезные свойства.
В 100 граммах – 34 килокалории.
Тыква
Тыква содержит всего 26 килокалорий / Фото Unsplash
Тыква содержит много бета-каротина, натрия, калия и железа.
В 100 граммах – 26 килокалорий.
Свекла
Свекла содержит рекордное количество питательных веществ / Фото Unsplash
Свекла – рекордсмен по содержанию йода, железа и цинка, которые помогают регулировать обмен веществ. С этого корнеплода можно готовить не только первые блюда или салаты, но и десерты.
В 100 граммах – 43 килокалории.
Морковь
Ботва моркови съедобная / Фото Unsplash
Морковь содержит много витамина А в виде каротина. Ботва овоща тоже съедобная, ее можно добавлять в супы, салаты и заваривать чай.
В 100 граммах – 35 килокалорий.
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Кабачок
В кабачке много витамина С / Фото Unsplash
В кабачке содержится много витамина С. Молодые плоды куда вкуснее, чем старые, ведь имеют яркий вкус.
В 100 граммах – 24 килокалории.