Наверное, у каждого есть вещи, которыми пользуемся от силы несколько раз, а потом забываем об их существовании. Такие бесполезные покупки могут "ударить" по бюджету, а польза от них будет минимальная.

Идеи 24 подготовили советы, как не выбрасывать деньги на ветер.

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Пакеты для мусора

Если вы покупаете еду в супермаркетах и каждый раз берете новый пакет, то у вас обязательно появится "гора" пакетов. Они прекрасно подходят для мусора.



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Мыло кусочками

Такое мыло пересушивает кожу, оставляет неприятный налет на сантехнике. К тому же большой запас жидкого мыла и бутылочка с дозатором обойдутся гораздо дешевле.



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Сувениры

Сувениры из путешествий – наиболее бесполезная вещь в доме. Эти статуэтки и магниты загромождают интерьер и собирают пыль. Попробуйте привозить что-то функциональное, тогда ваш дом будет наполнен уникальными вещами.



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Поливитамины

Польза поливитаминов и специальных витаминов для волос, кожи и ногтей не доказана. Зато доказан вред избытка некоторых витаминов.



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Комнатные растения

Растение, которая вам понравилась в гостях можно попросить отсадить для вас. Уверены, скорее всего вам не откажут в такой просьбе.



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Стационарные телефоны

Выгодные тарифы с неограниченным количеством минут есть у всех мобильных операторов. Для чего оплачивать домашний телефон, когда вы редко бываете дома, и преимущественно пользуетесь смартфоном.



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