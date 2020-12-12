Постійний безлад у будинку провокує у людей стрес і депресію. Адже непотрібні речі, які ви залишаєте на випадок "можливо знадобляться" засмічують мозок. Ваше помешкання повинно бути найзатишнішим куточком на світі. Тому потрібно навчитися розвантажувати дім.

Ідеї 24 підготували перелік, який допоможе вам позбутися непотрібних речей.

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1. Свічки й сувеніри

Правильно розставлені акценти зроблять кімнату затишною та охайною, а якщо аксесуарів забагато – створиться хаос.



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2. Зношене або незручне взуття

Зношене або незручне взуття може завдати страшного болю ногам. Взуття в нормальному стані ще можна продати, а дуже старе варто викинути.



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3. Надщерблені тарілки

Вода, яка під час миття потрапляє у тріщини, призводить до розмноження бактерій, тому не варто ризикувати своїм здоров'ям.



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4. Мийні засоби, які ви привезли додому з відпустки

Не варто "колекціонувати" їх і складати навколо ванни, адже і ці засоби мають термін придатності.



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5. Старі дроти

Залиште найбільш необхідні, а непотрібні – викиньте.



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6. Торішній сонцезахисний крем

Зазвичай вони мають термін придатності до 3 років, тож обов'язково запишіть дату його відкриття.



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7. Старі журнали, інструкції до електричних та інших пристроїв

Непотрібна макулатура лиш захаращує будинок.



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8. Шкарпетки без пари

Ще один вид предметів, які нещадно завантажують приміщення. Можна складати їх в окремий кошик з надією відшукати їх втрачених близнюків.



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9. Канцелярія

Якщо вдома у вас стоять речі, якими ви з-понад рік не користувалися, – краще віддайте невикористану канцелярію тим, кому вона потрібна.



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10. Стара спідня білизна

Якщо білизна ще в гарному стані, та вам у ній незручно, – віддайте її менш забезпеченим людям.



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11. Багато горняток

Популярний подарунок, що накопичується в кожному домі. Та багатьма ми навіть не користуємося, тож віддавайте свої горнятка, щоб вони не займали місце.



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12. Пластикові пакети

Збирайте їх і час від часу викидайте. Обирайте краще екопакети, які не зашкодять навколишньому середовищу.



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13. Старі листівки

День народження, Різдво, Великдень, День матері – листівки дарують усі. Вони справді красиві, та ніхто часто їх не роздивляється. Тож краще викиньте, а не тримайте вдома.



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14. Касети та диски

Старі касети та диски зберігають важливі події з дитинства. Та з розвитком технологій вони стають непотрібними, тож краще перенести інформацію на більш надійні цифрові носії, наприклад, флешку.



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15. Офіційний одяг, який ви одягнули лише раз

Костюм, який одягнули один раз, самотньо висить в шафі роками, займає місце й збирає пилюку. Краще його продати.



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