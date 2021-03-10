Три яскраві коктейлі із Soplica, які подарують весняний настрій

10 березня 2021 , 18:06
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СПЕЦПРОЄКТ

Джерело:

24 канал

І хоча весняне тепло забарилося, але вже так кортить влаштувати пікнік чи вирушити на природу з друзями! Яскраві фруктово-ягідні коктейлі – саме те, що потрібно, щоб створити весняний настрій за будь-якої погоди. Ділимося смачними рецептами коктейлів із Soplica.

Похмура погода повільно відступає, і так хочеться, щоб усе довкола нарешті налилося яскравими барвами. Наповніть келихи фруктовими та ягідними смаками Soplica й запросіть друзів. Життя заграє новими відтінками!

До теми Топ-3 зігріваючих коктейлів із Soplica

Коктейль Candy Tree

Рецепт коктейлю Candy Tree / Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Лимон-Малина – 50 мл

малиновий сироп – 20 мл

сауер мікс – 30 мл

Приготування:

  1. Залийте в шейкер сироп, сауер мікс та Soplica Cytryna-Malina.
  2. Перемішайте.
  3. Вилийте у склянку та додайте льоду.
  4. Подавайте.

Коктейль Soplica Sunrise

Рецепт коктейлю Soplica Sunrise / Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Айва – 50 мл

гренадин – 10 мл

апельсиновий сік – 150 мл

кілька скибок яблука

лід

Приготування:

  1. Наповніть високу склянку кубиками льоду.
  2. Налийте гренадин і Soplica.
  3. Долийте апельсиновий сік і обережно розмішайте коктейльною ложкою.
  4. Прикрасьте шматочками яблука.
  5. Подавайте.

Коктейль Cherry Boom

Рецепт коктейлю Cherry Boom / Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Вишня – 40 мл

хвойна гілочка

коньяк – 1 чайна ложка

вишневий сік – 150 мл

декілька вишень

лід

Приготування:

  1. За годину до подачі на стіл потовчіть кілька гілок ялинки або сосни та залийте чайною ложкою коньяку.
  2. Додайте у склянку дві столові ложки вишневої наливки.
  3. Обережно налийте зверху 150 мл вишневого соку.
  4. Перемішайте.
  5. Прикрасьте коктейль вишенькою та крихітною ялиновою гілочкою для аромату.
  6. Подавайте.

Готово! Насолоджуйтесь яскравими фруктово-ягідними коктейлями із Soplica.

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