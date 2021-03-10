Три яскраві коктейлі із Soplica, які подарують весняний настрій

Джерело:24 канал
І хоча весняне тепло забарилося, але вже так кортить влаштувати пікнік чи вирушити на природу з друзями! Яскраві фруктово-ягідні коктейлі – саме те, що потрібно, щоб створити весняний настрій за будь-якої погоди. Ділимося смачними рецептами коктейлів із Soplica.
Похмура погода повільно відступає, і так хочеться, щоб усе довкола нарешті налилося яскравими барвами. Наповніть келихи фруктовими та ягідними смаками Soplica й запросіть друзів. Життя заграє новими відтінками!
До теми Топ-3 зігріваючих коктейлів із Soplica
Рецепт коктейлю Candy Tree / Фото Soplica
Інгредієнти:
Soplica Лимон-Малина – 50 мл
малиновий сироп – 20 мл
сауер мікс – 30 мл
Приготування:
Рецепт коктейлю Soplica Sunrise / Фото Soplica
Інгредієнти:
Soplica Айва – 50 мл
гренадин – 10 мл
апельсиновий сік – 150 мл
кілька скибок яблука
лід
Приготування:
Рецепт коктейлю Cherry Boom / Фото Soplica
Інгредієнти:
Soplica Вишня – 40 мл
хвойна гілочка
коньяк – 1 чайна ложка
вишневий сік – 150 мл
декілька вишень
лід
Приготування:
Готово! Насолоджуйтесь яскравими фруктово-ягідними коктейлями із Soplica.Головний інгредієнт можете придбати тут.