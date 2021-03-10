Три яскраві коктейлі із Soplica, які подарують весняний настрій

18:06

СПЕЦПРОЄКТ

І хоча весняне тепло забарилося, але вже так кортить влаштувати пікнік чи вирушити на природу з друзями! Яскраві фруктово-ягідні коктейлі – саме те, що потрібно, щоб створити весняний настрій за будь-якої погоди. Ділимося смачними рецептами коктейлів із Soplica.