И хотя весеннее тепло замешкалось, но уже так хочется устроить пикник или отправиться на природу с друзьями! Яркие фруктово-ягодные коктейли – именно то, что нужно, чтобы создать весеннее настроение в любую погоду. Делимся вкусными рецептами коктейлей с Soplica.

Пасмурная погода медленно отступает, и так хочется, чтобы все вокруг наконец налилось яркими красками. Наполните бокалы фруктовыми и ягодными вкусами Soplica и пригласите друзей. Жизнь заиграет новыми оттенками! К теме Топ-3 согревающих коктейля с Soplica Коктейль Candy Tree Рецепт коктейля Candy Tree / Фото Soplica Ингредиенты: Soplica Лимон-Малина – 50 мл малиновый сироп – 20 мл сауэр микс – 30 мл Приготовление: Залейте в шейкер сироп, сауэр микс и Soplica Cytryna-Malina. Перемешайте. Вылейте в стакан и добавьте лед. Подавайте. Коктейль Soplica Sunrise Рецепт коктейля Soplica Sunrise / Фото Soplica Ингредиенты: Soplica Айва – 50 мл гренадин – 10 мл апельсиновый сок – 150 мл несколько ломтиков яблока лед Приготовление: Наполните высокий стакан кубиками льда. Налейте гренадин и Soplica. Долейте апельсиновый сок и осторожно размешайте коктейльной ложкой. Украсьте кусочками яблока. Подавайте. Коктейль Cherry Boom Рецепт коктейля Cherry Boom / Фото Soplica Ингредиенты: Soplica Вишня – 40 мл хвойная веточка коньяк – 1 чайная ложка вишневый сок – 150 мл несколько вишен лед Приготовление: За час до подачи на стол растолките несколько ветвей елки или сосны и залейте чайной ложкой коньяка. Добавьте в стакан две столовые ложки вишневой наливки. Осторожно налейте сверху 150 мл вишневого сока. Перемешайте. Украсьте коктейль вишенкой и крохотной еловой веточкой для аромата. Подавайте. Готово! Наслаждайтесь яркими фруктово-ягодными коктейлями с Soplica. Главный ингредиент можете приобрести здесь.

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