Три ярких коктейля с Soplica, которые подарят весеннее настроение
И хотя весеннее тепло замешкалось, но уже так хочется устроить пикник или отправиться на природу с друзьями! Яркие фруктово-ягодные коктейли – именно то, что нужно, чтобы создать весеннее настроение в любую погоду. Делимся вкусными рецептами коктейлей с Soplica.
Источник:24 канал
Пасмурная погода медленно отступает, и так хочется, чтобы все вокруг наконец налилось яркими красками. Наполните бокалы фруктовыми и ягодными вкусами Soplica и пригласите друзей. Жизнь заиграет новыми оттенками!
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Коктейль Candy Tree
Рецепт коктейля Candy Tree / Фото Soplica
Приготовление:
- Залейте в шейкер сироп, сауэр микс и Soplica Cytryna-Malina.
- Перемешайте.
- Вылейте в стакан и добавьте лед.
- Подавайте.
Коктейль Soplica Sunrise
Рецепт коктейля Soplica Sunrise / Фото Soplica
Приготовление:
- Наполните высокий стакан кубиками льда.
- Налейте гренадин и Soplica.
- Долейте апельсиновый сок и осторожно размешайте коктейльной ложкой.
- Украсьте кусочками яблока.
- Подавайте.
Коктейль Cherry Boom
Рецепт коктейля Cherry Boom / Фото Soplica
Приготовление:
- За час до подачи на стол растолките несколько ветвей елки или сосны и залейте чайной ложкой коньяка.
- Добавьте в стакан две столовые ложки вишневой наливки.
- Осторожно налейте сверху 150 мл вишневого сока.
- Перемешайте.
- Украсьте коктейль вишенкой и крохотной еловой веточкой для аромата.
- Подавайте.
Готово! Наслаждайтесь яркими фруктово-ягодными коктейлями с Soplica.
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