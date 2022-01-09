Як легко зробити екомило вдома? Розповідаємо 3 легких і різних способи, серед яких кожен зможе обрати свій.

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У формі рулету

Що вам знадобиться:

1 склянка розтопленого білого гліцерину;

4 краплі коричневого рослинного барвника;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

2 столові ложки порошку кориці;

1 прямокутна силіконова форма.

1 скляний контейнер.

У скляній ємності змішайте рідкий гліцерин з харчовим барвником і дрібкою порошку кориці. Налийте рідину в силіконову форму – це має бути дуже тонкий шар, приблизно пів сантиметра.

Посипте порошком кориці всю поверхню. Залишіть застигнути принаймні на 1 хвилину. Важливо, щоб перед розливання консистенція стала м'якою. Розімніть суміш і розріжте ножем навпіл.



Мило у формі рулету / Фото 5-Minute Crafts

Акуратно скрутіть кожен шар мила. З'єднайте ванільну есенцію з невеликою кількістю кориці, і за допомогою тонкого пензлика прикрасьте мила.

Полийте мило невеликою кількістю білого гліцерину, наче це глазур на рулеті з корицею.



Екомило своїми руками / Фото 5-Minute Crafts

Нагадує мед

Що вам знадобиться:

1 невеликий прямокутний скляний контейнер;

1 шматок бульбашкової плівки;

пів склянки розтопленого прозорого гліцерину;

пів склянки меду.

Накрийте внутрішню частину скляної ємності бульбашковою плівкою. Влийте розтоплений прозорий гліцерин. Можна додати кілька крапель ванільної есенції або мигдалевої олії.

Додайте мед і перемішайте його дерев'яною ложкою. Залишіть суміш застигнути приблизно на 24 години.

Вийміть шматок мила з форми та обережно зніміть плівку. Розріжте його на прямокутники або будь-яку форму, яку ви бажаєте.



Мило, що нагадує мед / Фото 5-Minute Crafts

З трояндами

1 циліндричний картонний контейнер;

1 – 2 склянки цілих бутонів троянд;

2 склянки розтопленого прозорого гліцерину.

Наповніть картонну ємність бутонами троянд. Для більш інтенсивного аромату ви можете додати до квітів кілька крапель есенції троянди, ванілі або жасмину.

Влийте всередину рідкий гліцерин. Дайте йому застигнути принаймні 24 години.

Витягніть застиглий шматок мила. Наріжте його скибочками шириною приблизно 1 сантиметр.



Мило з голівками троянд / Фото 5-Minute Crafts