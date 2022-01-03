Запитайте будь-якого фахівця з прибирання, і він скаже вам: завжди майте під рукою оцет. Звичайно, що потрібен час, аби звикнути до його запаху, але оцет дійсно доступний, екологічний та ефективний.

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Відполіруйте стільницю

Трохи оцту добре застосовувати для протирання предметів вашого будинку. Наприклад, ним можна очищувати стільницю, просто збризнувши кілька разів на поверхню.

Один із експертів каже, що використовує оцет для чищення абсолютно всіх поверхонь: від підлоги до стелі. Він не розводить оцет, але радить використовувати його разом із водою 50/50, якщо ви не любите надто різкий запах.

Які поверхні не варто мити оцтом? Натуральний камінь, наприклад граніт, — кислота в оцті може зношувати захисний герметик граніту.

Очистьте кавоварку

Використовувати оцет можна для глибокого очищення від бруду та наросту з автоматичної кавоварки. Налийте його прямо в кавоварку та ввімкніть кавоварку один раз. Тоді промийте середину водою кілька разів, поки вона не очиститься і не зникне запах оцту.

Протріть вікна

Чистий оцет (без ефірних олій) є найкращим засобом для миття вікон. Змішайте його з гарячою водою наполовину, якщо ви хочете уникнути запаху оцту.

Помийте посуд

Якщо мило для посуду не очищає його так, як ви сподівалися, то додайте у машинку трохи оцту.

Щоб отримати блискучий посуд, використовуйте мило для посуду як зазвичай і додайте близько двох склянок оцту на дно вашої посудомийної машини,

— каже експерт.

Очистьте каналізацію

Навіщо витрачати гроші на дорогі засоби для очищення каналізації, якщо оцет може виконати роботу дешевше?

Насипте харчову соду в дренаж, а потім додайте чашку оцту, поки не почнеться хімічна реакція. Цього може бути достатньо, щоб витіснити глибоко застряглий бруд. Опісля залийте в дренаж гарячу воду.

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