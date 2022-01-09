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В форме рулета

Что вам понадобится:

1 стакан растопленного белого глицерина;

4 капли коричневого растительного красителя;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

2 столовые ложки порошка корицы;

1 прямоугольная силиконовая форма.

1 стеклянный контейнер.

В стеклянной емкости смешайте жидкий глицерин с пищевым красителем и щепоткой порошка корицы. Налейте жидкость в силиконовую форму – это должен быть очень тонкий слой примерно пол сантиметра.

Посыпьте порошком корицы всю поверхность. Оставьте застыть как минимум на 1 минуту. Важно, чтобы перед разливкой консистенция стала мягкой. Разомните смесь и разрежьте ножом пополам.



Мыло в форме рулета / Фото 5-Minute Crafts

Аккуратно сверните каждый слой мыла. Соедините ванильную эссенцию с небольшим количеством корицы, и с помощью тонкой кисточки украсьте мыло.

Полейте мыло небольшим количеством белого глицерина, как глазурь на рулете с корицей.



Экомило своими руками / Фото 5-Minute Crafts

Напоминает мед

Что вам понадобится:

1 небольшой прямоугольный стеклянный контейнер;

1 кусок пузырьковой пленки;

пол стакана растопленного прозрачного глицерина;

пол стакана меда.

Накройте внутреннюю часть стеклянной емкости пузырьковой пленкой. Влейте растопленный прозрачный глицерин. Можно добавить несколько капель ванильного эссенции или миндального масла.

Добавить мед и перемешать его деревянной ложкой. Оставьте смесь застыть примерно на 24 часа.

Извлеките кусок мыла из формы и осторожно снимите пленку. Разрежьте его на прямоугольники или любую форму, которую вы хотите.



Мыло, напоминающее мед / Фото 5-Minute Crafts

С розами

1 цилиндрический картонный контейнер;

1 – 2 стакана целых бутонов роз;

2 стакана растопленного прозрачного глицерина.

Наполните картонную емкость бутонами роз. Для более интенсивного аромата вы можете добавить к цветам несколько капель эссенции розы, ванили или жасмина.

Влейте внутрь жидкий глицерин. Дайте ему застыть как минимум 24 часа.

Выньте застывший кусок мыла. Нарежьте его ломтиками шириной около 1 сантиметра.