Как легко сделать экомило дома? Рассказываем 3 легких и разных способа, среди которых каждый сможет выбрать свой.
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В форме рулета
Что вам понадобится:
- 1 стакан растопленного белого глицерина;
- 4 капли коричневого растительного красителя;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 2 столовые ложки порошка корицы;
- 1 прямоугольная силиконовая форма.
- 1 стеклянный контейнер.
В стеклянной емкости смешайте жидкий глицерин с пищевым красителем и щепоткой порошка корицы. Налейте жидкость в силиконовую форму – это должен быть очень тонкий слой примерно пол сантиметра.
Посыпьте порошком корицы всю поверхность. Оставьте застыть как минимум на 1 минуту. Важно, чтобы перед разливкой консистенция стала мягкой. Разомните смесь и разрежьте ножом пополам.
Мыло в форме рулета / Фото 5-Minute Crafts
Аккуратно сверните каждый слой мыла. Соедините ванильную эссенцию с небольшим количеством корицы, и с помощью тонкой кисточки украсьте мыло.
Полейте мыло небольшим количеством белого глицерина, как глазурь на рулете с корицей.
Экомило своими руками / Фото 5-Minute Crafts
Напоминает мед
Что вам понадобится:
- 1 небольшой прямоугольный стеклянный контейнер;
- 1 кусок пузырьковой пленки;
- пол стакана растопленного прозрачного глицерина;
- пол стакана меда.
Накройте внутреннюю часть стеклянной емкости пузырьковой пленкой. Влейте растопленный прозрачный глицерин. Можно добавить несколько капель ванильного эссенции или миндального масла.
Добавить мед и перемешать его деревянной ложкой. Оставьте смесь застыть примерно на 24 часа.
Извлеките кусок мыла из формы и осторожно снимите пленку. Разрежьте его на прямоугольники или любую форму, которую вы хотите.
Мыло, напоминающее мед / Фото 5-Minute Crafts
С розами
- 1 цилиндрический картонный контейнер;
- 1 – 2 стакана целых бутонов роз;
- 2 стакана растопленного прозрачного глицерина.
Наполните картонную емкость бутонами роз. Для более интенсивного аромата вы можете добавить к цветам несколько капель эссенции розы, ванили или жасмина.
Влейте внутрь жидкий глицерин. Дайте ему застыть как минимум 24 часа.
Выньте застывший кусок мыла. Нарежьте его ломтиками шириной около 1 сантиметра.
Мыло с головками роз / Фото 5-Minute Crafts