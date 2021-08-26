Full Body-комплекс для тих, хто займається вдома: 5 вправ на все тіло – відеотренування

Найпростіший спосіб підтримувати себе у формі без відвідин тренажерного залу – це тренування вдома з гантелями. А ще краще, коли це тренування на все тіло. Тож зберігайте відео, аби не загубити вправи на всі групи м'язів.

Заняття у форматі Full Body відмінно підходять тим, хто хоче пропрацювати усі м'язи та набрати м'язову масу. Серед переваг таких тренувань ще й те, що їх можна проводити частіше та займають вони не так багато часу. Ідеальний варіант, щоб підтримувати тіло у тонусі.

І ще Форма має значення: як обрати для страви правильний вид макаронів

Фітнес-тренер Кирило Торос підготував комплекс вправ на всі групи м'язів, тож гайда займатися та працювати над тілом мрії.

5 вправ на все тіло

Віджимання з підвищення (торкаючись грудьми підлоги): 12 повторень;

12 повторень; Випади вперед з гантелями в руках: 12 повторень;

12 повторень; Тяга гантелей у нахилі: 12 повторень;

12 повторень; Підйом руки перед собою, тримаючи гантелю: 12 повторень;

12 повторень; Жим гантелей над собою: 12 повторень.

Як виконувати тренування

Вправи робіть одну за одною;

Кількість підходів на одну вправу – 3;

Кількість повторень за один підхід – 12;

Відпочинок між підходами – 60 секунд.

Чому тренування Full Body ідеальне для новачків

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая" , які припадуть вам до душі.

Оскільки вправи спрямовані на опрацювання всіх основних груп м'язів за одне заняття, то кожна м'язова група щоразу навантажується та швидше росте. Крім цього, тренуючи все тіло, можна ще й ефективно спалювати зайві кілограми. Це, звісно, за умови адекватного харчування.

Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням та заминку після нього.

Читайте також Як швидко накачати кубики: вправи на прес від зіркового тренера

Текст публікації Кирила Тороса:

Ми з вами в сторіс останні пару днів обговорюємо, як набрати м'язову масу. І розбирали типи тренувань FULLBODY, так ось це тренування можна назвати FULLBODY. Одна вправи на одну групу м'язів. Такі тренування можна проводити частіше і вони займають менше часу. Відмінний варіант, щоб підтримати м'язи в тонусі.

Тренування:

Виконуємо вправи одну за одною

Кількість підходів на одному вправу – 3

Кількість повторень за один підхід – 12

Відпочинок між підходами – 60 секунд

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування. Для тренування краще використовувати базові вправи.