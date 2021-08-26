Занятия в формате Full Body отлично подходят тем, кто хочет проработать все мышцы и набрать мышечную массу. Среди преимуществ таких тренировок еще и то, что их можно проводить чаще и занимают они не так много времени. Идеальный вариант, чтобы поддерживать тело в тонусе.
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Фитнесс-тренер Кирилл Торос подготовил комплекс упражнений на все группы мышц, поэтому давайте заниматься и работать над телом мечты.
5 упражнений на все тело
- Отжимания с повышенности (касаясь грудью пола): 12 повторений;
- Выпады вперед с гантелями в руках: 12 повторений;
- Тяга гантелей в наклоне: 12 повторений;
- Подъем руки перед собой, держа гантель: 12 повторений;
- Жим гантелей над собой: 12 повторений.
Как выполнять тренировку
- Упражнения делайте одно за другим;
- Количество подходов на одно упражнение – 3;
- Количество повторений за один подход – 12;
- Отдых между подходами – 60 секунд.
Почему тренировки Full Body идеальны для новичков
Поскольку упражнения направлены на проработку всех основных групп мышц за одно занятие, то каждая мышечная группа каждый раз нагружается и быстрее растет. Кроме этого, тренируя все тело, можно еще и эффективно сжигать лишние килограммы. Это, конечно, при условии адекватного питания.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Мы с вами в сторис последние пару дней обсуждаем, как набрать мышечную массу. И разбирали типы тренировок FULLBODY, так вот эту тренировку можно назвать FULLBODY. Одно упражнения на одну группу мышц. Такие тренировки можно проводить чаще и они занимают меньше времени. Отличный вариант, чтобы поддержать мышцы в тонусе.
Тренировка:
Выполняем упражнения одно за другим
Количество подходов на одно упражнение – 3
Количество повторений за один подход – 12
Отдых между подходами – 60 секунд
Обязательно выполняем разминку перед тренировкой и заминку после тренировки. Для тренировки лучше использовать базовые упражнения.