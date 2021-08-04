Літнє тренування на прес: дивіться, як накачати омріяні кубики – відео
Джерело:інстаграм Каті Качан
Накачані кубики – мета всіх любителів фітнесу. Тож якщо хочете надати своєму животику трохи пружності та рельєфу, гайда тренуватися разом. Ловіть ефективні вправи на прес, які можна виконувати будь-де.
Показником підтягнутості, крім рельєфних рук та плечей, завжди вважався накачаний прес. І поки триває літо, не прогавте можливість потренуватися на вулиці. Свіже повітря і фітнес – це неймовірно. Тренерка Катя Качан показала, які вправи добре пропрацьовують м'язи живота. Вуличне тренування складається з 6 вправ.
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Сет вправ для прокачування пресу
- Підіймання лопаток з положення лежачи на спині: 30 секунд;
- Діагональні скручування: по 30 секунд на кожну сторону;
- Модифікаційні "ножиці": 30 секунд;
- Класичні ножиці: 30 секунд;
- "Бульдог": 30 секунд;
- "Гірка": 30 секунд.
Цікаве про омріяні кубики
Досвід показує, що область живота – одна з найважчих для опрацювання м'язів. Але якщо виконувати вправи комплексно і регулярно, то видимі результати ви побачите швидко. Зазвичай у хлопців прес розвинений набагато менше, ніж інші групи м'язів – це пов'язано зі швидкістю реакції на тренування.
Приблизні терміни прокачування різних м'язів
- Плечова область і руки – 15 днів після початку тренування.
- Область грудей і спини – 20 – 25 днів.
- Область стегна, м'язів тазу і гомілки – 20 – 30 днів.
- М'язи пресу – не менше як 40 днів.
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