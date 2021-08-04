Літнє тренування на прес: дивіться, як накачати омріяні кубики – відео

Накачані кубики – мета всіх любителів фітнесу. Тож якщо хочете надати своєму животику трохи пружності та рельєфу, гайда тренуватися разом. Ловіть ефективні вправи на прес, які можна виконувати будь-де.

Показником підтягнутості, крім рельєфних рук та плечей, завжди вважався накачаний прес. І поки триває літо, не прогавте можливість потренуватися на вулиці. Свіже повітря і фітнес – це неймовірно. Тренерка Катя Качан показала, які вправи добре пропрацьовують м'язи живота. Вуличне тренування складається з 6 вправ.

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Сет вправ для прокачування пресу

Підіймання лопаток з положення лежачи на спині: 30 секунд;

30 секунд; Діагональні скручування: по 30 секунд на кожну сторону;

по 30 секунд на кожну сторону; Модифікаційні "ножиці": 30 секунд;

30 секунд; Класичні ножиці: 30 секунд;

30 секунд; "Бульдог": 30 секунд;

30 секунд; "Гірка": 30 секунд.

Цікаве про омріяні кубики

між вправами відпочивайте 10 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая" , які припадуть вам до душі.

Досвід показує, що область живота – одна з найважчих для опрацювання м'язів. Але якщо виконувати вправи комплексно і регулярно, то видимі результати ви побачите швидко. Зазвичай у хлопців прес розвинений набагато менше, ніж інші групи м'язів – це пов'язано зі швидкістю реакції на тренування.

Приблизні терміни прокачування різних м'язів

Плечова область і руки – 15 днів після початку тренування.

Область грудей і спини – 20 – 25 днів.

Область стегна, м'язів тазу і гомілки – 20 – 30 днів.

М'язи пресу – не менше як 40 днів.

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