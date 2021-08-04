Показником підтягнутості, крім рельєфних рук та плечей, завжди вважався накачаний прес. І поки триває літо, не прогавте можливість потренуватися на вулиці. Свіже повітря і фітнес – це неймовірно. Тренерка Катя Качан показала, які вправи добре пропрацьовують м'язи живота. Вуличне тренування складається з 6 вправ.

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Сет вправ для прокачування пресу

Підіймання лопаток з положення лежачи на спині: 30 секунд;

30 секунд; Діагональні скручування: по 30 секунд на кожну сторону;

по 30 секунд на кожну сторону; Модифікаційні "ножиці": 30 секунд;

30 секунд; Класичні ножиці: 30 секунд;

30 секунд; "Бульдог": 30 секунд;

30 секунд; "Гірка": 30 секунд.

Поради від тренерки: між вправами відпочивайте 10 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Цікаве про омріяні кубики

Досвід показує, що область живота – одна з найважчих для опрацювання м'язів. Але якщо виконувати вправи комплексно і регулярно, то видимі результати ви побачите швидко. Зазвичай у хлопців прес розвинений набагато менше, ніж інші групи м'язів – це пов'язано зі швидкістю реакції на тренування.

Приблизні терміни прокачування різних м'язів

Плечова область і руки – 15 днів після початку тренування.

Область грудей і спини – 20 – 25 днів.

Область стегна, м'язів тазу і гомілки – 20 – 30 днів.

М'язи пресу – не менше як 40 днів.

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