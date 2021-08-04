Показателем подтянутости, кроме рельефных рук и плеч, всегда считался накачанный пресс. И пока продолжается лето, не упустите возможность потренироваться на улице. Свежий воздух и фитнес – это же невероятно. Тренер Катя Качан показала, какие упражнения хорошо прорабатывают мышцы живота. Уличная тренировка состоит из 6 упражнений.

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Сет упражнений для прокачки пресса

Подъем лопаток из положения лежа на спине: 30 секунд;

Диагональные скручивания: по 30 секунд на каждую сторону;

Модификационные "ножницы": 30 секунд;

Классические ножницы: 30 секунд;

"Бульдог": 30 секунд;

30 секунд; "Горка": 30 секунд.

Советы от тренера: между упражнениями отдыхайте 10 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая", которые придутся вам по душе.

Интересное о желанных кубиках

Опыт показывает, что область живота – одна из самых трудных для обработки мышц. Но если выполнять упражнения комплексно и регулярно, то видимые результаты вы увидите быстро. Обычно у ребят пресс развит намного меньше, чем другие группы мышц – это связано со скоростью реакции на тренировку.

Приблизительные сроки прокачки различных мышц

Плечевая область и руки – 15 дней после начала тренировки.

Область груди и спины – 20 – 25 дней.

Область бедра, мышц таза и голени – 20 – 30 дней.

Мышцы пресса – не менее 40 дней.