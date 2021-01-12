Смартфон – невід'ємна частина нашого життя. Нині, важко уявити, як люди раніше жили без нього. Невже це реально? Але чудо-пристроєм, ми навчилися користуватися, але досі не знаємо і віримо у деякі поради щодо смартфонів.

Ідеї 24 підготували поширені міфи про смартфон, в які багато хто вірить.

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1. Якщо смартфон впав у воду, його потрібно сушити за допомогою фена або рису

Часто рекомендують видалити воду з пристрою, зануривши його в рис або посушити смартфон феном. Рис, гречка та інші крупи не допоможуть позбутися від рідини в смартфоні, це міф. А гаряче повітря фена здатне пошкодити пластикові деталі в гаджеті, остаточно доламали пристрій.

Тому просто вимкніть гаджет, щоб знизити ризик короткого замикання і віднесіть в сервіс. І ні в якому разі не експериментуйте з "народними" способами.



Краще довіртеся професіоналу / Фото roscha.biz.ua

2. У режимі "В польоті" смартфон заряджається набагато швидше

Відключивши мобільну мережу, Wi-Fi, Bluetooth і GPS, ви знизите витрата енергії, а отже, будете економити електрику. І батарея буде заряджатися швидше.

Але на практиці різниця настільки незначна, що морочитися сенсу просто немає. Був проведений експеримент, де телефон заряджається з 1% до 100% з увімкненим режимом "В польоті" за 2 години 4 хвилини 11 секунд, а без нього – за 2 години 5 хвилин 46 секунд.

3. Не можна залишати смартфон заряджатися на ніч

Вважається, якщо залишити пристрій підключеним до розетки на всю ніч, це призведе до того, що акумулятор перестане тримати заряд. Однак це не відповідає істині. Тому що сучасні літієві батареї мають захист від перезарядження. Так що приєднання смартфона до розетки на будь-який час йому не зашкодить.



Не вірте усьому, що говорять / Фото roscha.biz.ua

4. Закриваючи фонові програми, ви економите заряд батареї та пам'ять

Це твердження теж на перший погляд здається логічним. Якщо додаток закрито, значить, він не споживає пам'ять і енергію. Так ось, ця дія безглузда. І Apple, і Google відкрито заявляють, що закриття ваших додатків абсолютно ніяк не збільшує час автономної роботи та не впливає на пам'ять. Фактично віконця, які відображаються в режимі перегляду завдань, – це історія запуску програм, а не безпосередньо робочі додатки.

5. Потрібно повністю розрядити смартфон перед зарядкою

Це ще одна помилка. Сучасні батареї розряджати повністю необов'язково.

До речі, якщо допустити падіння енергії до 0% і залишити смартфон в такому стані надовго, то потім він може і не включитися після приєднання до розетки. Зі стану "глибокого розряду" його доведеться виводити в сервіс-центрі за допомогою спеціального джерела живлення.

Тому, коли заряд буде нижче 15% ваш телефон повідомить вас, адже це повідомлення додали в систему не просто так.



Прислухайтеся до свого ґаджета / Фото roscha.biz.ua

6. Смартфони випускають шкідливе випромінювання

Електромагнітне випромінювання тієї частоти, яку генерують смартфони, абсолютно безпечне.

Навіть жахливе 5G, не може нашкодити людині. Ультрафіолетове випромінювання, що випускається Сонцем набагато небезпечніше.

7. Тримати смартфон поруч з банківською картою – погана ідея

Смартфон генерує магнітне поле, але воно настільки слабке, що ніякій картці зашкодити не в змозі. Теоретично шансів зіпсувати картку магнітною застібкою гаманця і то більше.



Вашій картці не варто боятися мобільного телефона / Фото roscha.biz.ua

8. Якщо не включити режим "В польоті" в літаку, можна спровокувати катастрофу

Насправді ж сучасні смартфони не можуть нашкодити літакам. На початку розвитку мобільних пристроїв вони дійсно могли створити перешкоди для апаратури на борту, але з того часу і ґаджети, і навігаційні прилади стали значно досконалішими.

Літаки тепер достатньо розумні, щоб фільтрувати перешкоди, а смартфони – щоб їх не провокувати.

9. Якщо вимкнути смартфон і витягти сім-карту, його неможливо буде відстежити

Це не зовсім так. Витягнення сім-карти, вимикання пристрою або переведення його в режим польоту ускладнить відстеження, але не зробить його неможливим.



Не варто перебільшувати можливості сім-карти / Фото roscha.biz.ua