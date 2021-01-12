Смартфон – неотъемлемая часть нашей жизни. Сейчас трудно представить, как люди раньше жили без него. Неужели это реально? Этим чудо-устройством мы научились пользоваться, но до сих пор верим в некоторые ложные советы о смартфонах

Идеи 24 подготовили распространенные заблуждения о смартфоне, в которые многие верят.

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1. Если смартфон упал в воду, его нужно сушить с помощью фена или риса

Часто рекомендуют удалить воду из устройства, погрузив его в рис или посушить смартфон феном. Рис, гречка и другие крупы не помогут избавиться от жидкости в смартфоне, это миф. А горячий воздух фена способен повредить пластиковые детали в гаджете, окончательно доломав устройство.

Поэтому просто выключите гаджет, чтобы снизить риск короткого замыкания и отнесите в сервис. И ни в коем случае не экспериментируйте с "народными" методами.



Лучше доверьтесь профессионалу / Фото roscha.biz.ua

2. В режиме "Полет" смартфон заряжается намного быстрее

Отключив мобильную сеть, Wi-Fi, Bluetooth и GPS, вы снизите расход энергии, а значит, будете экономить электричество. И батарея будет заряжаться быстрее.

Но на практике разница настолько незначительна, что заморачиваться смысла просто нет. Был проведен эксперимент, где телефон заряжается с 1% до 100% с включенным режимом "Полет" за 2 часа 4 минуты 11 секунд, а без него – по 2 часа 5 минут 46 секунд.

3. Нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь

Считается, если оставить устройство подключенным к розетке на всю ночь, это приведет к тому, что аккумулятор перестанет держать заряд. Однако это не соответствует истине. Потому что современные литиевые батареи имеют защиту от перезарядки. Так что присоединение смартфона к розетке на любое время ему не повредит.



Не верьте всему, что говорят / Фото roscha.biz.ua

4. Закрывая фоновые программы, вы экономите заряд батареи и память

Это утверждение тоже на первый взгляд кажется логичным. Если приложение закрыто, значит, оно не потребляет память и энергию. Так вот, это действие бессмысленно. И Apple, и Google открыто заявляют, что закрытие ваших приложений абсолютно никак не увеличивает время автономной работы и не влияет на память. Фактически окошка, отображаемые в режиме просмотра задач, – это история запуска программ, а не непосредственно рабочие приложения.

5. Нужно полностью разрядить смартфон перед зарядкой

Это еще одна ошибка. Современные батареи разряжать полностью необязательно.

Кстати, если допустить падения энергии до 0% и оставить смартфон в таком состоянии надолго, то потом он может и не включиться после присоединения к розетке. Из состояния "глубокого разряда" его придется выводить в сервис-центре с помощью специального источника питания.

Поэтому, когда заряд будет ниже 15% ваш телефон сообщит вам, ведь это сообщение добавили в систему не просто так.



Прислушайтесь к своему гаджету / Фото roscha.biz.ua

6. Смартфоны выпускают вредное излучение

Электромагнитное излучение той частоты, которую генерируют смартфоны, абсолютно безопасно.

Даже "ужасное" 5G, не может навредить человеку. Ультрафиолетовое излучение, излучаемое Солнцем, и то опаснее.

7. Держать смартфон рядом с банковской картой – плохая идея

Смартфон генерирует магнитное поле, но оно настолько слабое, что никаким карточкам повредить не может. Теоретически шансов испортить карточку магнитной застежкой кошелька и то больше.



Вашей карте не стоит бояться мобильного телефона / Фото roscha.biz.ua

8. Если не включить режим "Полет" в самолете, можно спровоцировать катастрофу

На самом деле современные смартфоны не могут навредить самолетам. В начале развития мобильных устройств они действительно могли создавать препятствия для аппаратуры на борту, но с тех пор и гаджеты, и навигационные приборы стали гораздо совершеннее.

Самолеты теперь достаточно умны, чтобы фильтровать помехи, а смартфоны – чтобы их не провоцировать.

9. Если выключить смартфон и извлечь сим-карту, его невозможно будет отследить

Это не совсем так. Извлечение сим-карты, выключения устройства или перевода его в режим полета осложнит отслеживание, но не сделает его невозможным.



Не стоит преувеличивать возможности сим-карты / Фото roscha.biz.ua