Ось і пройшли новорічні свята. Звичайно не минулося без витрат. Але до зарплати ще потрібно почекати. Що ж робити та як прожити, коли в кишені лише дрібнота.

Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть вам прожити до зарплати.

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1. Перевірити їстівні запаси

Мало для кого словосполучення "порожній холодильник" дійсно означає абсолютно порожні полиці. Зазвичай там будуть лежати ще якісь запаси.

Та якщо грамотно розпорядитися припасами, цілком можна приготувати повноцінне меню з декількох страв на весь тиждень з мінімальними додатковими витратами або зовсім без них.



Ввімкніть фантазію, навіть з малої кількості продуктів можна приготувати смачні страви / Фото pixabay

2. Вибирати безкоштовні розваги

Протягом тижня нескладно обійтися без кіно, театрів, клубів та боулінгу. Якщо все-таки хочеться якихось розваг, до ваших послуг, наприклад, прогулянка в парку. А чай в термосі замінить каву з закладу. Крім того, в соцмережах можна з'ясувати, чи не проводяться де-небудь у вашому місті безкоштовні виставки або кінопокази.

3. Визначити бюджет

Грошей майже не залишилося, але їх може виявитися більше, ніж здається. Перевірте поверхні, на які ви зазвичай викладаєте вміст кишень, подивіться в сумках. Це тоді для вас вони здавалися дріб'язком, а зараз можуть забезпечити обідами на весь тиждень. Зібрану суму витратьте на найнеобхідніше – їжу або проїзд.



Дрібні гроші стануть у нагоді в скрутну хвилину / Фото pixabay

4. Звернути увагу на дешевші продукти

Якщо ви звикли купувати молоко від корів, вирощених на альпійських луках, і фермерське м'ясо, саме час дізнатися, що ще є в асортименті гіпермаркетів. Там існує безліч продуктів з нормальним складом. Навіть тим, хто зазвичай не шикує, є сенс подивитися, що ще стоїть на полицях.



Саме час звернути увагу на акції / Фото pixabay

5. Оптимізувати транспортні витрати

Витрати на транспорт не надто просто скоротити. На роботу добиратися якось все одно доведеться. І все ж є кілька способів оптимізувати витрати.

Якщо місце роботи розміщується менш ніж в 5 км від будинку і на вулиці не 30 градусів нижче нуля, то можна зовсім відмовитися від транспорту. Ця відстань долається легким кроком менш ніж за годину, і така прогулянка на свіжому повітрі принесе не тільки економію, а й користь здоров'ю.

Якщо ви використовуєте автомобіль, подумайте, чи не вигідніше буде на тиждень пересісти на громадський транспорт.

Якщо поруч з вами живе хтось із колег, можна попросити його підвозити вас.

6. Знайти підробіток

Подумайте, які свої таланти ви можете швидко обміняти на гроші. У вашому випадку підійдуть варіанти, які не займають багато часу.



Найпростіший підробіток забезпечить вас коштами на декілька днів / Фото pixabay

7. Продати непотрібне

Напевно у вас є щось, що постійно заважає і ніяк не використовується. Це може бути старий мобільний телефон, плаття, крісло – що завгодно. Спробуйте продати їх через сайти з оголошеннями або через соцмережі. Щоб отримати гроші швидко, ціну доведеться встановити нижче ринкової.



Саме час позбутися речей, якими ви не користуєтеся / Фото pixabay

8. Взяти в борг

Якщо є людина, яка готова на час дати вам трохи грошей, скористайтеся цією можливістю. Але беріть мінімальну суму з урахуванням найважливіших потреб. Ці гроші доведеться віддавати з майбутньої зарплати. Якщо не розрахувати, в кінці наступного місяця ви знову будете шукати вихід, як прожити до зарплати.