Дуже часто ми ходимо за покупками за списком, а в підсумку купуємо набагато більше, ніж планували. Це тому, що власники та продавці магазинів уважно вивчають нас, щоб "спровокувати" наше бажання купувати. Однак, існує багато ефективних способів протистояти спокусі.

Ідеї 24 пропонують маленькі хитрощі, які зекономлять вам гроші.

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Тримайте при собі нові гроші

Вигляд грошей також впливає на наші витрати. Люди частіше віддають гроші, які виглядають старими, брудними та зношеними. Спробуйте залишити нові гроші у своєму гаманці, а решту внести на свій банківський рахунок.



Перш ніж щось купити – подумайте / Фото pinterest

Уникайте тривалої взаємодії з персоналом

Позитивна взаємодія з клієнтами – одне з правил, якого багато магазинів ретельно дотримуються. Чим більше торгових партнерів взаємодіють зі своїми клієнтами, тим довше вони змушують їх залишатися у своєму магазині та тим більша ймовірність того, що клієнти купуватимуть більше, ніж вони планували.



Прислухайтеся тільки до себе / Фото pinterest

Спробуйте залишити свою банківську карту вдома

Виявляється, що споживачі частіше витрачають більше грошей, якщо платять кредитними картками, ніж якщо платять готівкою. Коли ми платимо грошима, ми бачимо суму грошей, яку витрачаємо, і тому це може бути "боляче" Однак оплата карткою ускладнює відстеження ваших витрат при покупці.

Їжте жуйку, коли заходите в магазин

Магазини використовують спеціальну стратегію, яка називається "маркетинг ароматів", щоб зробити свій досвід покупок приємнішим для своїх покупців. Вони використовують запахи, такі як ваніль, білий чай або бамбук, щоб заохотити клієнтів витратити більше грошей. Жувальна гумка домінує над запахами, і ця стратегія не працює.



Звичайна жуйка допоможе вам зекономити гроші / Фото pinterest

Слухайте музику в навушниках

Ще один спосіб змусити нас витратити більше. Щоб не стати жертвою, під час покупок можна надіти навушники або послухати музику, яка, як ви знаєте, не сильно вплине на ваш настрій.



Поєднуйте приємне з корисним / Фото pinterest

Уникайте дотиків до продуктів

Якщо клієнтам дозволяється торкатися різних товарів у магазині, вони, швидше за все, платять більше. Виявляється, дотик справді впливає на наші рішення про покупку, і продавці перетворюють це на свою користь. Роблячи покупки, намагайтеся торкатися лише тих предметів, які ви дійсно маєте намір придбати.



Звичайний дотик може вас наштовхнути на придбання незапланованої покупки / Фото pinterest

Носіть підбори

Зосередженість на підтримці рівноваги може вплинути на витрачені вами гроші. Таким чином, споживачі зможуть більш ретельно оцінювати варіанти та вибирати товари за звичайними цінами замість тих, які є занадто дорогими.



Красиво та ще й заощадливо / Фото pinterest