Вот и прошли новогодние праздники. Как обычно, не обошлось без затрат. Но до зарплаты еще нужно подождать. Что же делать и как прожить, когда в кармане только мелочь.

Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вам прожить до зарплаты.

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1. Проверить съестные припасы

Мало для кого словосочетание "пустой холодильник" действительно означает абсолютно пустые полки. Обычно там будут лежать еще какие-то запасы.

И если грамотно распорядиться запасами, вполне можно приготовить полноценное меню из нескольких блюд на всю неделю с минимальными дополнительными затратами или вовсе без них.



Включите фантазию, даже с малого количества продуктов можно приготовить вкусные блюда / Фото pixabay

2. Выбирать бесплатные развлечения

В течение недели несложно обойтись без кино, театров, клубов и боулинга. Если все-таки хочется каких-то развлечений, к вашим услугам, например, прогулка в парке. А чай в термосе заменит кофе из заведения. Кроме того, в соцсетях можно выяснить, не проводятся ли где-нибудь в вашем городе бесплатные выставки или кинопоказы.

3. Определить бюджет

Денег почти не осталось, но их может оказаться больше, чем кажется. Проверьте поверхности, на которые вы обычно выкладываете содержимое карманов, посмотрите в сумках. Это тогда для вас они казались мелочью, а сейчас могут обеспечить обедами на всю неделю. Собранную сумму потратьте на самое необходимое – еду или проезд.



Мелочь пригодится в трудную минуту / Фото pixabay

4. Обратить внимание на более дешевые продукты

Если вы привыкли покупать молоко от коров, выращенных на альпийских лугах, и фермерское мясо, самое время узнать, что еще есть в ассортименте гипермаркетов. Там существует множество продуктов с нормальным составом. Даже тем, кто обычно не шикует, есть смысл посмотреть, что еще стоит на полках.



Самое время обратить внимание на акции / Фото pixabay

5. Оптимизировать транспортные расходы

Расходы на транспорт не слишком просто сократить. На работу добираться как-то все равно придется. И все же есть несколько способов оптимизировать расходы.

Если место работы размещается менее чем в 5 км от дома и на улице не 30 градусов ниже нуля, то можно совсем отказаться от транспорта. Это расстояние преодолевается легким шагом менее чем за час, и такая прогулка на свежем воздухе принесет не только экономию, но и пользу здоровью.

Если вы используете автомобиль, подумайте, не выгоднее ли будет на неделю пересесть на общественный транспорт.

Если рядом с вами живет кто-то из коллег, можно попросить его подвозить вас.

6. Найти подработку

Подумайте, какие свои таланты вы можете обменять на деньги. В вашем случае подойдут варианты, которые не занимают много времени.



Самая простая подработка обеспечит вас средствами на несколько дней / Фото pixabay

7. Продать ненужное

Наверняка у вас есть что-то, что постоянно мешает и никак не используется. Это может быть старый мобильный телефон, платье, кресло – что угодно. Попробуйте продать их через сайты с объявлениями или через соцсети. Чтобы получить деньги быстро, цену придется установить ниже рыночной.



Самое время избавиться вещей, которыми вы не пользуетесь / Фото pixabay

8. Взять в долг

Если есть человек, который готов на время дать вам немного денег, воспользуйтесь этой возможностью. Но берите минимальную сумму с учетом важнейших потребностей. Эти деньги придется отдавать с будущей зарплаты. Если не рассчитать, в конце следующего месяца вы снова будете искать выход, как прожить до зарплаты.