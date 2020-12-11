Перучи регулярно речі, дуже важко зберегти їх початковому вигляді. Вони постійно зазнають стресу після прання, особливо шовкові вироби. Тож в запасі варто мати перевірені поради, щоб і речі зберегти, і процес полегшити!

Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть вашим речам залишатися новими.

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1. Кубики льоду виконають парове прасування одягу

Легка альтернатива для тих, хто ненавидить прасувати: покладіть до сушарки кілька кубиків льоду та увімкніть її на 5 хвилин. Одяг опісля буде класно попрасований.

2. Затхлі плями виведе олія чайного дерева

Через надмірну вологість чи воду одяг стає затхлим. Щоб позбутися від такого запаху, додайте до порошку 10 крапель олії чайного дерева.



Олія чайного дерева – незамінний помічник в боротьбі з запахами / Фото pinterest

3. Періть делікатні речі у відрі з сіточкою

Речі, які вимагають ручного прання, перед пральною машинкою спочатку намочіть та додайте плямовивідник. На 10 хвилин залиште, а потім додавайте порошку.

4. Защепіть бюстгальтери

Фахівці радять бюстгальтери защіпати на всі застібки, щоб не пошкодити їх при пранні. Так виріб не втратить еластичності, форми та не буде зачіплятися об інші речі.



Маленькі хитрощі збережуть вам речі / Фото pinterest

5. Розщепіть сорочку

Щоб не пошкодити виріб, краще розчепити всі ґудзики. Адже розтягуються отвори для ґудзиків та вони губляться.

6. Періть бюстгальтери у наволочці

Бюстгальтери та інші делікатні речі краще прати у наволочці. Так речі не будуть зачіплятися один за одного під час прання, а сама спідня білизна не втратить форми.

7. Лагідне сушіння забезпечать сухі м'ячики

Вони скоротять час сушіння наполовину й обережно будуть ставитися до речей. Заберуть наелектризованість одягу й повернуть йому форму.



Сухі м'ячики прискорять процес сушіння / Фото pinterest

8. Додайте до прання сіль, щоб запобігти вицвітанню кольору

Одна столова ложка солі, додана до прання, збереже колір речей. Вона корисна тим, що хлорид у солі закорковує проміжки у тканині.