Регулярно стирая вещи, очень сложно сохранить их в изначальном виде. Они постоянно испытывают стресс после стирки, особенно шелковые изделия. Поэтому в запасе стоит иметь проверенные советы, чтобы и вещи сохранить, и процесс облегчить!

Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вашим вещам оставаться новыми.

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1. Кубики льда выполнят паровое глажение одежды

Легкая альтернатива для тех, кто ненавидит гладить: положите в сушилку несколько кубиков льда и включите ее на 5 минут. Одежда после этого будет классно выглаженной.

2. Затхлые пятна выведет масло чайного дерева

Через избыточную влажность или воду одежда становится затхлой. Чтобы избавиться от такого запаха, добавьте к порошку 10 капель масла чайного дерева.



Масло чайного дерева – незаменимый помощник в борьбе с запахами / Фото pinterest

3. Стирайте деликатные вещи в ведре с сеточкой

Вещи, которые требуют ручной стирки, перед стиральной машинкой сначала намочите и добавьте пятновыводитель. На 10 минут оставьте, а затем добавляйте порошок.

4. Застегните бюстгальтеры

Специалисты советуют бюстгальтеры застёгивать на все застежки, чтобы не повредить их при стирке. Так изделие не потеряет эластичность, форму и не будет цепляться об другие вещи.



Маленькие хитрости сохранят вам вещи / Фото pinterest

5. Расстегните рубашку

Чтобы не повредить изделие, лучше расстегнуть все пуговицы. Ведь растягиваются отверстия для пуговиц и они теряются.

6. Стирайте бюстгальтеры в наволочке

Бюстгальтеры и другие деликатные вещи лучше стирать в наволочке. Так вещи не будут цепляться друг за друга во время стирки, а само нижнее белье не потеряет формы.

7. Нежную сушку обеспечат сухие мячики

Они сократят время сушки наполовину и бережно будут относиться к вещам. Заберут наэлектризованность одежды и вернут ей форму.



Сухие мячики ускорят процесс сушки / Фото pinterest

8. Добавьте к стирке соль, чтобы предотвратить выцветание цвета

Одна столовая ложка соли, добавленная к стирке, сохранит цвет вещей. Она полезна тем, что хлорид в соли закупоривает промежутки в ткани.