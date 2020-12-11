ТОП-8 советов, как правильно стирать вещи
Регулярно стирая вещи, очень сложно сохранить их в изначальном виде. Они постоянно испытывают стресс после стирки, особенно шелковые изделия. Поэтому в запасе стоит иметь проверенные советы, чтобы и вещи сохранить, и процесс облегчить!
Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вашим вещам оставаться новыми.
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1. Кубики льда выполнят паровое глажение одежды
Легкая альтернатива для тех, кто ненавидит гладить: положите в сушилку несколько кубиков льда и включите ее на 5 минут. Одежда после этого будет классно выглаженной.
2. Затхлые пятна выведет масло чайного дерева
Через избыточную влажность или воду одежда становится затхлой. Чтобы избавиться от такого запаха, добавьте к порошку 10 капель масла чайного дерева.
Масло чайного дерева – незаменимый помощник в борьбе с запахами / Фото pinterest
3. Стирайте деликатные вещи в ведре с сеточкой
Вещи, которые требуют ручной стирки, перед стиральной машинкой сначала намочите и добавьте пятновыводитель. На 10 минут оставьте, а затем добавляйте порошок.
4. Застегните бюстгальтеры
Специалисты советуют бюстгальтеры застёгивать на все застежки, чтобы не повредить их при стирке. Так изделие не потеряет эластичность, форму и не будет цепляться об другие вещи.
Маленькие хитрости сохранят вам вещи / Фото pinterest
5. Расстегните рубашку
Чтобы не повредить изделие, лучше расстегнуть все пуговицы. Ведь растягиваются отверстия для пуговиц и они теряются.
6. Стирайте бюстгальтеры в наволочке
Бюстгальтеры и другие деликатные вещи лучше стирать в наволочке. Так вещи не будут цепляться друг за друга во время стирки, а само нижнее белье не потеряет формы.
7. Нежную сушку обеспечат сухие мячики
Они сократят время сушки наполовину и бережно будут относиться к вещам. Заберут наэлектризованность одежды и вернут ей форму.
Сухие мячики ускорят процесс сушки / Фото pinterest
8. Добавьте к стирке соль, чтобы предотвратить выцветание цвета
Одна столовая ложка соли, добавленная к стирке, сохранит цвет вещей. Она полезна тем, что хлорид в соли закупоривает промежутки в ткани.
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