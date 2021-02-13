Фильмы вызывают различный спектр эмоций, но одна из ключевых это восторг и вдохновение. Фильмы о путешествиях показывают жизнь людей, которые попадают в различные жизненные ситуации, не выезжая из родного города. Есть фильмы, после просмотра которых хочется бросить будни, собрать рюкзак и поехать навстречу приключениям, в другую страну, дикую природу.

Поэтому мы вам подготовили подборку фильмов, после просмотра которых вы точно куда-то поедете.

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"Невероятная жизнь Уолтера Митти" / "The Secret Life of Walter Mitty"

Год выхода: 2013

Жанр: комедия, фэнтези, приключения, драма

Режиссер: Бен Стиллер

Главные герои: Бен Стиллер, Кристен Бег, Джон Дэйли, Кэтрин Ган, Теренс Берни Хайнс, Адам Скотт

Уолтер Митти – человек маленький, незаметный. Все у него должно быть аккуратно сложенным, правильным и стабильным. Работает он в должности, будучи офисным работником и живя в блочном доме, где квартиры как клетки. Однако никто не знает, что этот тихий человечек в душе страстный мечтатель, в голове которого постоянно происходят чудесные и невероятные вещи. Он влюблен в женщину, с которой работает, однако подойти к ней осмеливается только в своих мечтах, где он то альпинист, то бравый астронавт. В определенный момент ему приходится на самом деле стать героем своих грез, пустившись в путешествие, которое его полностью изменит навсегда.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер

"Искусство путешествовать" / "The Art of Travel"

Год выхода: 2008

Жанр: приключенческий

Режиссер: Томас Вилан

Главные герои: Кристофер Мастерсон, Брук Бернс, Джонни Месснер, Джеймс Филлипс, Эрни Дайвли, Мария Кончита Алонсо

Настоящий путешественник никогда не выберет проторенный путь, а будет прокладывать себе дорогу самостоятельно. Коннор Лейн – главный герой картины, принимает решение круто изменить свою жизнь и неожиданно для всех своих близких отправляется в путешествие по Центральной Америке. Вместе с его новыми друзьями Лейна ожидает переход с США в опасную и полную неожиданностей республику Никарагуа. Отважным путешественникам придется побывать в непроходимых джунглях Дарьенского пропуска, а также посетить Панаму, Колумбию, Перу и древний город инков Мачу-Пикчу, знаменитое боливийское озеро Уюни. Кроме того, им придется столкнуться с множеством приключений и опасностей на своем пути.

"Искусство путешествовать": смотрите трейлер

"В диких условиях" / "Into the Wild"

Год выхода: 2007

Жанр: биографический, драма, приключенческий

Режиссер: Шон Пенн

Главные герои: Емиль Хирщ, Хэл Холбрук, Марша Гэй Харден, Уильям Херт, Джена Мэлоун, Брайан Х. Дьеркер, Кэтрин Кинер, Винс Вон, Кристен Стюарт, Джим Галиен

Драматический фильм о тинейджере, который променял жизнь в развитом обществе на выживание в природной среде. Фильм снят по книге Джона Кракауэра, который годами раскапывал эту удивительную историю. После окончания колледжа американский юноша отдал $ 24 000 своих сбережений на благотворительность, сжег наличные деньги и отправился путешествовать автостопом по США. Он работал на уборке урожаев, сплавлялся на каяке по Большому каньону, нелегально попал в Мексику. Все это время молодой человек готовился к реализации своей мечты: добраться до Аляски и жить вдали от людей и их цивилизации потребления.

"В диких условиях": смотрите трейлер

"Пляж" / "The Beach"

Год выхода: 2000

Жанр: приключения, драма, триллер

Режиссер: Дэнни Бойл

Главные герои: Леонардо ДиКаприо, Виржини Ледуайен, Тильда Суинтон, Гийом Кане, Роберт Карлайл, Петерсое Джозеф, Зельда тинского, Питер Янгблад Хиллз, Даниэль Кальтаджироне, Даниэл Йорк

Картина об одиноких путешественниках, ищущих себе постоянно приключения на пятую точку. В этом фильме вместе с чудесным райским островом Пхи-Пхи, что в Таиланде, группа туристов находит и проблемы на свою голову! Люди настолько одержимы идеей неприкосновенной современной цивилизации, райской жизни, что готовы идти на все, и даже на убийства.

"Пляж": смотрите трейлер

"Санктум" / "Sanctum"

Год выхода: 2010

Жанр: драма, приключения, катастрофа

Режиссер: Алистер Грайерсон

Главные герои: Ричард Роксбург, Риз Уэйкфилд, Йоан Гриффит, Элис Паркинсон, Дэниэл Уайлли, Эллисон Кречли, Кристофер Бэйкер

Триллер о дайверах, которым заблокировало выход из подводной пещеры, от продюсера Джеймса Кэмерона. Группа дайверов предпринимает очень рискованную экспедицию в самую большую систему пещер на Земле – невероятно красивую и почти недоступную. Неожиданный тропический шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение для исследователей – найти неизвестный второй выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки подземелий и смертельный ужас.

"Санктум": смотрите трейлер

"Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических" / "The Best Exotic Marigold Hotel"

Год выхода: 2011

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Джон Мэдден

Главные актеры: Джуди Денч, Билл Найи, Дев Патель, Том Уилкинсон, Мэгги Смит, Пенелопа Уилтон, Селия Имри, Рональд Пикап, Патрик Пирсон, Хью Диксон

Фильм повествует о группе британских пенсионеров, которые решили "удалиться на покой" в менее затратную по расходам и гораздо более экзотическую Индию.

"Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических": смотрите трейлер

"Турист" / "The Tourist"

Год выхода: 2010

Жанр: драма, триллер

Режиссер: Флориан Мария георг Кристиан граф Хенкель фон Доннерсмарк

Главные актеры: Джонни Депп, Анджелина Джоли, Пол Беттани, Тимоти Далтон, Стивен Беркоф, Руфус Сьюэл, Кристиан Де Сика, Алессио Бони

Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза, которую сыграла Анджелина Джоли. Раненое сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей. Венеция показана настолько привлекательно, что сразу после просмотра хочется купить билеты, забронировать номер в каком-то дворце и отправиться в поездку.

"Турист": смотрите трейлер