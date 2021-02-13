Топ-7 фильмов, которые вдохновляют на путешествие
Фильмы вызывают различный спектр эмоций, но одна из ключевых это восторг и вдохновение. Фильмы о путешествиях показывают жизнь людей, которые попадают в различные жизненные ситуации, не выезжая из родного города. Есть фильмы, после просмотра которых хочется бросить будни, собрать рюкзак и поехать навстречу приключениям, в другую страну, дикую природу.
Источник:24 канал
Поэтому мы вам подготовили подборку фильмов, после просмотра которых вы точно куда-то поедете.
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"Невероятная жизнь Уолтера Митти" / "The Secret Life of Walter Mitty"
Уолтер Митти – человек маленький, незаметный. Все у него должно быть аккуратно сложенным, правильным и стабильным. Работает он в должности, будучи офисным работником и живя в блочном доме, где квартиры как клетки. Однако никто не знает, что этот тихий человечек в душе страстный мечтатель, в голове которого постоянно происходят чудесные и невероятные вещи. Он влюблен в женщину, с которой работает, однако подойти к ней осмеливается только в своих мечтах, где он то альпинист, то бравый астронавт. В определенный момент ему приходится на самом деле стать героем своих грез, пустившись в путешествие, которое его полностью изменит навсегда.
"Невероятная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер
"Искусство путешествовать" / "The Art of Travel"
Настоящий путешественник никогда не выберет проторенный путь, а будет прокладывать себе дорогу самостоятельно. Коннор Лейн – главный герой картины, принимает решение круто изменить свою жизнь и неожиданно для всех своих близких отправляется в путешествие по Центральной Америке. Вместе с его новыми друзьями Лейна ожидает переход с США в опасную и полную неожиданностей республику Никарагуа. Отважным путешественникам придется побывать в непроходимых джунглях Дарьенского пропуска, а также посетить Панаму, Колумбию, Перу и древний город инков Мачу-Пикчу, знаменитое боливийское озеро Уюни. Кроме того, им придется столкнуться с множеством приключений и опасностей на своем пути.
"Искусство путешествовать": смотрите трейлер
"В диких условиях" / "Into the Wild"
Драматический фильм о тинейджере, который променял жизнь в развитом обществе на выживание в природной среде. Фильм снят по книге Джона Кракауэра, который годами раскапывал эту удивительную историю. После окончания колледжа американский юноша отдал $ 24 000 своих сбережений на благотворительность, сжег наличные деньги и отправился путешествовать автостопом по США. Он работал на уборке урожаев, сплавлялся на каяке по Большому каньону, нелегально попал в Мексику. Все это время молодой человек готовился к реализации своей мечты: добраться до Аляски и жить вдали от людей и их цивилизации потребления.
"В диких условиях": смотрите трейлер
"Пляж" / "The Beach"
Картина об одиноких путешественниках, ищущих себе постоянно приключения на пятую точку. В этом фильме вместе с чудесным райским островом Пхи-Пхи, что в Таиланде, группа туристов находит и проблемы на свою голову! Люди настолько одержимы идеей неприкосновенной современной цивилизации, райской жизни, что готовы идти на все, и даже на убийства.
"Пляж": смотрите трейлер
"Санктум" / "Sanctum"
Триллер о дайверах, которым заблокировало выход из подводной пещеры, от продюсера Джеймса Кэмерона. Группа дайверов предпринимает очень рискованную экспедицию в самую большую систему пещер на Земле – невероятно красивую и почти недоступную. Неожиданный тропический шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение для исследователей – найти неизвестный второй выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки подземелий и смертельный ужас.
"Санктум": смотрите трейлер
"Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических" / "The Best Exotic Marigold Hotel"
Фильм повествует о группе британских пенсионеров, которые решили "удалиться на покой" в менее затратную по расходам и гораздо более экзотическую Индию.
"Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических": смотрите трейлер
"Турист" / "The Tourist"
Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза, которую сыграла Анджелина Джоли. Раненое сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей. Венеция показана настолько привлекательно, что сразу после просмотра хочется купить билеты, забронировать номер в каком-то дворце и отправиться в поездку.
"Турист": смотрите трейлер
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