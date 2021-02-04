В любой момент с вами может случиться неприятность, которая, возможно, и не испортит жизнь, но может плохо повлиять на настроение. Чтобы сделать каждый день лучше, можно использовать простые, но очень полезные лайфхаки.

Источник: 24 канал

Они пригодятся каждому в самой непредсказуемой ситуации.

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1. Удобный узелок на брюках

Такой узелок поможет чувствовать себя комфортно, если вы хорошо поели, но при этом и сможет надежно фиксировать одежду на талии. Для начала нужно завязать узелок на каждом из шнурков, но не затягивать их, а оставить свободными. Затем нужно свободный край шнурка протянуть в отверстие узелка, образованного противоположным шнурком. А после этого одновременно затянуть шнурки в противоположные стороны в сторону. Получится узел, который при натяжении свободно отодвигается к краям шнурков.



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2. Дополнительная защита для провода

Зарядное устройство используется ежедневно. Поэтому место возле разъема очень уязвимое и быстрее изнашивается, внутренние провода оголяются и повышается риск полного прекращения работы зарядного устройства. Чтобы этого избежать, можно заранее позаботиться о сохранении провода у разъема. Для этого нужно взять крепкий шнурок. Сделать из него петлю и приложить к проводу. Затем свободным краем шнурка нужно обмотать проволоку, начиная от блока для розетки в сторону телефонной розетки. Затем в краешек петельки заводим край и затягиваем, чтобы шнурок крепко держался. Ненужные края обрезаем ножницами.



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3. Ремонт брюк

Очень часто случается так, что джинсы быстро протираются. Другая часть этой одежды обычно выглядит как новая, поэтому джинсы жалко выбрасывать. Но и зашить аккуратно их не получается, потому что шов видно. Но выход есть. Сначала фиксируем нить внизу дыры, делаем стежок вверх из-под низа, затем перемещаем иглу на другой край дыры и снова делаем стежок вверх из-под низа и так до самого верха дыры. Затем просто все затягиваем и фиксируем.



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4. Надежный пластырь

Чтобы пластырь хорошо держался, иногда недостаточно его просто аккуратно приклеить. Сделайте небольшие разрезы от краев пластыря к его середине. Затем снимите защитную пленку, приложите мягкую подушечку к ранке, а дальше зафиксируйте пластырь, поочередно приклеивая по одной надрезанной части.



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5. Завязать узелок без лишних усилий

Чтобы сделать узелок на нитке, когда нужно что-то зашить, обычно приходится очень постараться. Он или получается слишком маленьким, или неаккуратным, или сразу же распускается. Нужно зафиксировать конец нити между пальцем и иглой, а затем намотать на иглу пару витков. Затем опустить нить вниз, а иглу вытянуть вверх. Получится очень аккуратный и идеальный для начала стежков узелок.



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