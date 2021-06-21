Можливо Ви не знали, однак, виявляється, деяка побутова техніка продовжує споживати енергію, навіть якщо ми її вимкнули. Отож давайте разом зменшувати рахунок на електроенергію, спосіб це зробити досить простий.

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Приставка для цифрового TV

Приставки для цифрового телебачення продовжують працювати навіть після вимкнення та "намотують" енергії приблизно на 12 гривень на рік. Це здається небагато, але копійка до копійки та й чимала сума.



Фото meyer

Телевізор

Натискаючи кнопку "OFF" на пульті від телевізора, ми не виключаємо його, а переводимо в сплячий режим. У такому стані він споживає енергії приблизно на 15 гривень на рік.



Фото pixabay

Зарядка без телефону

Зарядний пристрій продовжує споживати електроенергію, навіть коли до нього не підключений гаджет. Тому робіть висновки самі.



Фото socket

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із Zubrowka Rose.

Комп'ютери та ноутбуки

Ви вимкнули ноутбук? Виявляється, навіть у такому режимі комп'ютери та ноутбуки продовжують працювати, а вам + 55 гривень на рік за електроенергію.



Фото meyer

Техніка з таймером

Робочий таймер, говорить про те, що прилад, на якому він розташований, продовжує споживати електрику. Вимикаючи таку техніку з розетки, ви економите більш ніж 60 гривень на рік.



Фото socket

Можливо для когось це копійки. Але так чи інакше, вимикати техніку з розеток все-таки варто. Адже при незапланованому стрибку напруги можна втратити купу грошей на згорілій електроніці.