Возможно Вы не знали, однако, оказывается, некоторая бытовая техника продолжает потреблять энергию, даже если мы ее выключили. Поэтому давайте вместе уменьшать счет на электроэнергию, способ это сделать довольно простой.

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Приставка для цифрового TV

Приставка для цифрового телевидения продолжает работать даже после выключения и "наматывает" энергии примерно на 12 гривен в год. Это кажется немного, но копейка к копейке и выходит немалая сумма.



Фото meyer

Телевизор

Нажимая кнопку "OFF" на пульте от телевизора, мы не выключаем его, а переводим в спящий режим. В таком состоянии он потребляет энергии примерно на 15 гривен в год.



Фото pixabay

Зарядка без телефона

Зарядное устройство продолжает потреблять электроэнергию, даже когда к нему не подключен гаджет. Поэтому делайте выводы сами.



Фото socket

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Компьютеры и ноутбуки

Вы выключили ноутбук? Оказывается, даже в таком режиме компьютеры и ноутбуки продолжают работать, а вам + 55 гривен в год за электроэнергию.



Фото meyer

Техника с таймером

Работающий таймер, говорит о том, что прибор, на котором он расположен, продолжает потреблять электричество. Выключая такую технику из розетки, вы экономите более 60 гривен в год.



Фото socket

Возможно для кого-то это копейки. Но так или иначе, выключать технику из розеток все-таки стоит. Ведь при незапланированном скачке напряжения можно потерять кучу денег на сгоревшей электронике.