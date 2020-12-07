ТОП-10 порад, як не "впасти" у зимову нудьгу
Закінчення золотої осені та початок похмурого, безсніжного, холодного періоду негативно впливає на емоційний стан людини. Як тут не засумувати?
Зимова нудьга належить до сезонних афектних розладів, тобто до справжньої депресії за силою впливу трохи недотягує, але й приємного в ній мало. Тому Ідеї 24 підібрали для вас поради, як її уникнути.
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Почніть пити каву
Згідно з дослідженням, якщо вживати до трьох чашок кави в день, то ризик захворіти на депресію знизиться на 15-20%. І хандрити з великою чашкою кави набагато приємніше, ніж без неї.
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Купуйте теплі смішні речі
Коли навколо вас сумні обличчя – зробіть своє життя яскравішим! Чим похмуріша погода, тим веселішим має стати гардероб.
Смішний теплий шарф зі скаженими цуциками, яскравий піджак з фігурними ґудзиками, пухнасті звірокапелюшки, божевільні светри.
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Займіться спортом
Спорт робить нас щасливішими. І це не оптимістичне твердження, а біохімія тіла. Фізична активність запускає вироблення ендорфінів – гормонів щастя. Вони не тільки допомагають відчувати себе бадьоріше, але і володіють знеболювальним ефектом.
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Дозвольте собі впасти в сплячку
Коли сили залишили, нічого не хочеться і відсутнє натхнення – час дозволити собі побайдикувати! Багато психологів запевняють, що в періоди емоційного виснаження сон – найдієвіший лікар.
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Аромати ефірних олій – потужна штука
Дослідження показують, що вони можуть покращувати якість сну, підіймати настрій і навіть допомагати в боротьбі з депресією.
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Заведіть домашнього улюбленця
Справлятися з нудьгою легше, якщо ви в приємній компанії. Особливо коли це хтось теплий і пухнастий.
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Змініть імідж
Коли ви подобаєтеся собі в дзеркалі, холод уже не так дратує. Щоб менше звертати уваги на мерзенну погоду, займіться власним стилем. Чим яскравішим буде ваш образ, тим з більшим задоволенням ви станете виходити в ньому з дому.
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Влаштуйте день пригод
Якщо ж понад усе вас пригнічує буденність, то прийшов час дня пригод! Варіантів безліч: взяти квиток у сусіднє, але незнайоме місто, і весь день його досліджувати. Головна умова – кардинально змінити навколишнє середовище.
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Відчуйте себе сомельє та дегустатором в одній особі
Напиватися від суму – погана ідея. А ось власноруч створити ароматний напій та випити келих у вихідний день – дуже гарний спосіб зігрітися та підійняти собі настрій.
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Влаштуйте вечерю
Коли вдома пахне шарлоткою або запеченим гарбузом, сумувати хочеться менше. Балуйте себе улюбленими стравами, спробуйте приготувати те, чого ще не робили.
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