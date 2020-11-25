Кожен з вас говорив цю фразу принаймні кілька разів у своєму житті, заздалегідь визначаючи результат.

Тому Ідеї 24 радять, що ж потрібно думати та говорити.

Читайте також: 5 міфів про цілі, які заважають нам стати успішними

Зізнайтеся, як часто ви вимовляли "Я не зможу" щодо того, що навіть не пробували зробити?

Це повинно припинитися. Негайно

Вінсент Ван Гог одного разу сказав: "Якщо ти чуєш голос всередині себе, що говорить "Ти не вмієш малювати", тоді малюй, чого б тобі це не коштувало, і цей голос замовкне".

Тому, якщо ви не можете щось зробити, найкращий спосіб навчитися це робити – просто робити. Проблема вирішена.



Просто спробуй – це найкращий спосіб чогось досягти / Фото unsplash

Дуже часто ми говоримо, що не можемо щось зробити, при цьому або ніколи не пробували, або спробували, не доклавши максимум зусиль, у нас нічого не вийшло і ви здалися.

Ми придумуємо історії у своїй голові про наші здібності, нашу силу – і це диктує нашу поведінку.

Ми припускаємо невдачу, навіть не спробувавши

Тож не дивно, чому ми говоримо, що не можемо щось зробити. Ми не можемо це, тому що ніколи навіть не робили перший крок, щоб почати.

Страх невдачі, страх осуду, страх не відповідати стандартам, які ми встановили для себе або які нам пред'являє суспільство – ось що нам заважає.

Якщо ви хочете готувати, грати на якомусь інструменті, займатися спортом, співати, малювати, та що завгодно: йдіть і робіть це.



Спробуйте, у вас все вийде / Фото unsplash

Намагайтеся не думати про страх, який вас обмежує, а підходьте до виконання з позитивними думками.

Говоріть собі: "Це може бути важко, але я зроблю все, що можу, щоб все вийшло". Потрібно терпіння, наполегливість і багато практики.

Або говоріть: "Я просто хочу спробувати: якщо у мене вийде, це буде бонусом".

Не змушуйте себе бути ідеальними

Просто зробіть це заради задоволення.

У будь-якому випадку ви починаєте щось робити, просто тому що вам цього хочеться, і ви не дозволяєте страхам або припущенням зупинити вас.



Перший крок – початок здійснення мрії / Фото unsplash

Ще важливо пам'ятати, що іноді все здається набагато складнішим, ніж є насправді.

Все починається з чогось маленького

За декілька секунд можна отримати необмежену інформацію, якщо це вам цікаво, якщо ви хочете навчитися робити.

І коли ви розпочнете, то швидше за все зрозумієте, що це легше, ніж ви думали.

Але в будь-якому випадку, ви не дізнаєтеся, поки не спробуєте.



Спробуйте, і ви зрозумієте, що це легше, ніж ви думали / Фото unsplash

Звичайно, що деякі люди більш талановиті в чомусь, ніж інші, що для одних щось більш природно, ніж для інших.

Тому не дозволяйте своїм страхам припускати, що у вас нічого не вийде, зупиніть їх від того, щоб завадити вам хоча б спробувати.

Так що вперед.