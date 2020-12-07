Окончание золотой осени и начало мрачного, бесснежного, холодного периода негативно влияет на эмоциональное состояние человека. Как тут не заскучать?

Зимняя хандра принадлежит к сезонным аффективным расстройствам, то есть к настоящей депрессии по силе воздействия немного недотягивает, но и приятного в ней мало. Поэтому Идеи 24 подобрали для вас советы, как ее избежать.

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Начните пить кофе

Согласно исследованию, если употреблять до трех чашек кофе в день, то риск заболеть депрессией снизится на 15-20%. И хандрить с большой чашкой кофе гораздо приятнее, чем без нее.



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Покупайте теплые смешные вещи

Когда вокруг вас грустные лица – сделайте свою жизнь ярче! Чем мрачнее погода, тем веселее должен стать гардероб.

Смешной теплый шарф с бешеными щенками, яркий пиджак с фигурными пуговицами, шарфы или шапки в виде зверей, сумасшедшие свитера.



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Займитесь спортом

Спорт делает нас счастливее. И это не оптимистичное утверждение, а биохимия тела. Физическая активность запускает выработку эндорфинов – гормонов счастья. Они не только помогают чувствовать себя бодрее, но и обладают обезболивающим эффектом.



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Позвольте себе упасть в спячку

Когда силы оставили, ничего не хочется и отсутствует вдохновение – время позволить себе побездельничать! Многие психологи уверяют, что в периоды эмоционального истощения сон – самый врач.



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Ароматы эфирных масел – мощная штука

Исследования показывают, что они могут улучшать качество сна, поднимать настроение и даже помогать в борьбе с депрессией.



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Заведите домашнего любимца

Справляться со скукой легче, если вы в приятной компании. Особенно когда это кто-то теплый и пушистый.



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Измените имидж

Когда вы нравитесь себе в зеркале, холод уже не так раздражает. Чтобы меньше обращать внимания на мерзкую погоду, займитесь собственным стилем. Чем ярче будет ваш образ, тем с большим удовольствием вы будете выходить в нем из дома.



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Устройте день приключений

Если же больше всего вас угнетает обыденность, то пришло время приключений! Вариантов множество: взять билет в соседний, но незнакомый город, и весь день его исследовать. Главное условие – кардинально изменить окружающую среду.



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Почувствуйте себя сомелье и дегустатором в одном лице

Напиваться от печали – плохая идея. А вот собственноручно создать ароматный напиток и выпить бокал в выходной день – очень хороший способ согреться и поднять себе настроение.



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Устройте ужин

Когда дома пахнет шарлоткой или запеченной тыквой, грустить хочется меньше. Балуйте себя любимыми блюдами, попробуйте приготовить то, чего еще не делали.



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