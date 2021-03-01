Те, що залишилося за кадром: 14 фото з процесу зйомок найкультовіших фільмів

Технічний прогрес значно полегшив усім життя. В тому числі й кіно. Адже нині можна створити такі сцени, які ще кілька років тому зробити б не вийшло. Але попри розвиток, за кадром, як і раніше, працюють гримери, декоратори, художники, чия копітка праця у поєднанні з комп'ютерними технологіями дає дивовижний результат.
Тому ми підготували для вас фото епізодів, які залишилися за кадром.
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Френк Оз маніпулює Йодою на зйомках 5-го епізоду "Зоряних воєн"
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Білл Мюррей на зйомках стрічки "Незрівнянний містер Фокс"
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Хіт Леджер у фіналі фільму "Темний лицар"
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Джонні Депп в одній зі сцен картини Тіма Бертона "Похмурі тіні"
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Сцена з вогнем з культового "Термінатора"
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За кадром фільму "Гладіатор"
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Так знімалася сцена з поїздом для фільму "Годзілла"
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Для зйомки однієї зі сцен у фільмі "Ігри" 1967 року долучили Олімпійський стадіон в Римі
Для створення масовки на трибунах було використано 50 тис. пластикових манекенів.
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Дублери Арнольда Шварценеггера на зйомках фільму "Згадати все"
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Рідлі Скотт виливає згущене молоко на Іена Пагорба для сцени фільму "Чужий"
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Масштабна модель снігової фортеці з фільму "Початок"
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Том Холланд на вершині хмарочоса під час зйомок "Людини-павука"
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Зйомки романтичної сцени у фільмі "В джазі тільки дівчата"
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Скриня, яка з'являється в кадрі в одній з частин "Індіани Джонса", насправді шматок картону
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