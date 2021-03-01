Те, що залишилося за кадром: 14 фото з процесу зйомок найкультовіших фільмів

09:20

Технічний прогрес значно полегшив усім життя. В тому числі й кіно. Адже нині можна створити такі сцени, які ще кілька років тому зробити б не вийшло. Але попри розвиток, за кадром, як і раніше, працюють гримери, декоратори, художники, чия копітка праця у поєднанні з комп'ютерними технологіями дає дивовижний результат.