Те, що залишилося за кадром: 14 фото з процесу зйомок найкультовіших фільмів

1 березня 2021 , 09:20
Читать новость на русском

Джерело:

Buzzfeed

Технічний прогрес значно полегшив усім життя. В тому числі й кіно. Адже нині можна створити такі сцени, які ще кілька років тому зробити б не вийшло. Але попри розвиток, за кадром, як і раніше, працюють гримери, декоратори, художники, чия копітка праця у поєднанні з комп'ютерними технологіями дає дивовижний результат.

Тому ми підготували для вас фото епізодів, які залишилися за кадром.

Читайте також: 5 акторів, яких вигнали зі знімального майданчика

Френк Оз маніпулює Йодою на зйомках 5-го епізоду "Зоряних воєн"


Фото pinterest

Білл Мюррей на зйомках стрічки "Незрівнянний містер Фокс"


Фото pinterest

Хіт Леджер у фіналі фільму "Темний лицар"


Фото pinterest

Джонні Депп в одній зі сцен картини Тіма Бертона "Похмурі тіні"


Фото pinterest

Сцена з вогнем з культового "Термінатора"


Фото pinterest

За кадром фільму "Гладіатор"


Фото pinterest

Так знімалася сцена з поїздом для фільму "Годзілла"


Фото pinterest

Для зйомки однієї зі сцен у фільмі "Ігри" 1967 року долучили Олімпійський стадіон в Римі

Для створення масовки на трибунах було використано 50 тис. пластикових манекенів.


Фото pinterest

Дублери Арнольда Шварценеггера на зйомках фільму "Згадати все"


Фото pinterest

Рідлі Скотт виливає згущене молоко на Іена Пагорба для сцени фільму "Чужий"


Фото pinterest

Масштабна модель снігової фортеці з фільму "Початок"


Фото pinterest

Том Холланд на вершині хмарочоса під час зйомок "Людини-павука"


Фото pinterest

Зйомки романтичної сцени у фільмі "В джазі тільки дівчата"


Фото pinterest

Скриня, яка з'являється в кадрі в одній з частин "Індіани Джонса", насправді шматок картону


Фото pinterest