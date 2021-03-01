Технічний прогрес значно полегшив усім життя. В тому числі й кіно. Адже нині можна створити такі сцени, які ще кілька років тому зробити б не вийшло. Але попри розвиток, за кадром, як і раніше, працюють гримери, декоратори, художники, чия копітка праця у поєднанні з комп'ютерними технологіями дає дивовижний результат.

Тому ми підготували для вас фото епізодів, які залишилися за кадром. Читайте також: 5 акторів, яких вигнали зі знімального майданчика Френк Оз маніпулює Йодою на зйомках 5-го епізоду "Зоряних воєн"

Фото pinterest Білл Мюррей на зйомках стрічки "Незрівнянний містер Фокс"

Фото pinterest Хіт Леджер у фіналі фільму "Темний лицар"

Фото pinterest Джонні Депп в одній зі сцен картини Тіма Бертона "Похмурі тіні"

Фото pinterest Сцена з вогнем з культового "Термінатора"

Фото pinterest За кадром фільму "Гладіатор"

Фото pinterest Так знімалася сцена з поїздом для фільму "Годзілла"

Фото pinterest Для зйомки однієї зі сцен у фільмі "Ігри" 1967 року долучили Олімпійський стадіон в Римі Для створення масовки на трибунах було використано 50 тис. пластикових манекенів.

Фото pinterest Дублери Арнольда Шварценеггера на зйомках фільму "Згадати все"

Фото pinterest Рідлі Скотт виливає згущене молоко на Іена Пагорба для сцени фільму "Чужий"

Фото pinterest Масштабна модель снігової фортеці з фільму "Початок"

Фото pinterest Том Холланд на вершині хмарочоса під час зйомок "Людини-павука"

Фото pinterest Зйомки романтичної сцени у фільмі "В джазі тільки дівчата"

Фото pinterest Скриня, яка з'являється в кадрі в одній з частин "Індіани Джонса", насправді шматок картону

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