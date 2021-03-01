Технический прогресс облегчил всем жизнь. В том числе и кино. Ведь сейчас можно создать такие сцены, которые еще несколько лет назад сделать бы не получилось. Но несмотря на развитие, за кадром, как и раньше, работают гримеры, декораторы, художники, чья кропотливая работа в сочетании с компьютерными технологиями дает поразительный результат.

Поэтому мы подготовили для вас фото эпизодов, которые остались за кадром. Читайте также: 5 актеров, которых выгнали со съемочной площадки Фрэнк Оз манипулирует Йодой на съемках 5-го эпизода "Звездных войн"

Фото pinterest Билл Мюррей на съемках картины "Бесподобный мистер Фокс"

Фото pinterest Хит Леджер в финале фильма "Темный рыцарь"

Фото pinterest Джонни Депп в одной из сцен картины Тима Бертона "Мрачные тени"

Фото pinterest Сцена с огнем из культового "Терминатора"

Фото pinterest За кадром фильма "Гладиатор"

Фото pinterest Так снималась сцена с поездом для фильма "Годзилла"

Фото pinterest Для съемки одной из сцен в фильме "Игры" в 1967 году привлекли Олимпийский стадион в Риме Для создания массовки на трибунах было использовано 50 тыс. пластиковых манекенов.

Фото pinterest Дублеры Арнольда Шварценеггера на съемках фильма "Вспомнить все"

Фото pinterest Ридли Скотт выливает сгущенное молоко на Иэна Холма для сцены фильма "Чужой"

Фото pinterest Масштабная модель снежной крепости из фильма "Начало"

Фото pinterest Том Холланд на вершине небоскреба во время съемок "Человека-паука"

Фото pinterest Съемки романтической сцены в фильме "В джазе только девушки"

Фото pinterest Сундук, который появляется в кадре в одной из частей "Индианы Джонса", на самом деле кусок картона

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