То, что осталось за кадром: 14 фото процесса съемок культовых фильмов
Технический прогресс облегчил всем жизнь. В том числе и кино. Ведь сейчас можно создать такие сцены, которые еще несколько лет назад сделать бы не получилось. Но несмотря на развитие, за кадром, как и раньше, работают гримеры, декораторы, художники, чья кропотливая работа в сочетании с компьютерными технологиями дает поразительный результат.
Источник:Buzzfeed
Поэтому мы подготовили для вас фото эпизодов, которые остались за кадром.
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