Канадець створює дотепні анімації рухів за допомогою татуювальної машинки. Герої його тату – персонажі мультфільмів чи тварини.

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Татуювальник Філ Бердж працює у салоні Tatouage Royal у Монреалі, Канада. Тату-салон працює з 2007 року та має 7 постійних спеціалістів-татуювальників.

Митець спеціалізується на створенні рухомих картинок з багатьох татуювань. Для цього він малює ескізи мультиків та покадрово набиває тату – іноді багато малюнків на одному тілі, іноді – один на багатьох.

Більшість анімацій – це класичні зображення танців, рухів чи польотів. Митець запозичує цілі фрагменти з мультфільмів, щоб досягти кращого ефекту.

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Наприклад, для анімації фрагменту стрічки "Бетті Буп – Білосніжка" Бердж зробив аж 76 тату. Старання митця швидко завірусилось – у тіктоці кліп з танцюючим клоуном зібрав 15 мільйонів переглядів.

Філ Бердж має аканти в ютубі, тіктоці та інстаграмі. Найбільше його творчість припала до душі користувачам тіктока – на чоловіка підписалися понад 200 тисяч осіб.