Татуировщица известна своими рисунками в китайском стиле – в небольших прямоугольниках умещаются целые истории.

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Девушка по имени Фрэнки Ян вкладывает свои рисунки в небольшие геометрические фигуры. Ее работы – яркие и оригинальные. Мастерица живет в Пекине и работает в одной из самых престижных тату-студий.

Временные тату мастерицы не хуже постоянных / Фото Фрэнки Ян

Молодая художница известна своим китайским стилем, яркими цветами рисунков, а также мини-реализмом и тонкими линиями. Она любит включать китайские элементы живописи в свои проекты и сочетать их с запросами клиента.

Мое вдохновение приходит не только из древних китайских картин, но и из костюмных аксессуаров, и архитектурных элементов. Я хочу показать традиционную китайскую культуру всем, кто любит ее, с помощью моих татуировок,

– рассказала Фрэнки.

В отличие от постоянных татуировок, переводные изображения девушки можно легко сочетать и менять. В случае, если тату пришлось по душе клиенту, Фрэнки охотно сделает долговечный аналог.

Иногда Ян позволяет своим рисункам "выбраться" за пределы прямоугольников – тогда птицы будто вылетают из картины, цветы прорастают на коже, а красное китайское солнце не ограничивается прямоугольным небом.



Ян создает прямоугольные картины с китайскими мотивами / Коллаж 24 канала из фото Фрэнки Ян

Девушка имеет страницу в инстаграме, где за ее творчеством следят более 200 тысяч фолловеров. Также Фрэнки имеет собственный магазин, где можно приобрести очаровательные тату.

Мастерица отходит от традиционных китайских тату

Хоть девушка вдохновляется пейзажами и культурой Китая, ее татуировки – не типичные. Обычно китайский татуаж ассоциируется с иероглифами, выбитыми на коже.

Как китайские тату стали популярными Тенденция делать тату с китайскими надписями появилась в начале ХХ века, когда Азия начала активно Тенденция делать тату с китайскими надписями появилась в начале ХХ века, когда Азия начала активно сотрудничать с Европой. Западные гости вдохновились китайской письменностью и радушно запечатлевали иероглифы на коже. Интересно, что древние китайцы считали татуировки варварскими – по поверьям, их носили только бандиты и преступники.

Сейчас люди тоже набивают себе иероглифы. Но хотя это может выглядеть круто, на самом деле надписи могут быть бессмысленными, иметь ошибки или двоякое значение.

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Однако, это не останавливает людей делать себе такие тату. Один парень сознательно набил себе иероглифы, и на вопрос "Что это значит?", отвечал: "Я не знаю, я не говорю по-китайски". Именно эта фраза написана на руке парня, и, кажется, он ею очень гордится.



На коже парень набил фразу "Не знаю, я не говорю по-китайски" / Фото chojurou