Відвідати "Тарасову Гору" шанувальники моторуху мали змогу 3 – 6 червня. Розпочинався фестиваль як зустріч друзів на улюблених мотоциклах. Але з кожним роком друзів більшало – і поступово байкерський з'їзд перетворився на масштабну міжнародну мотоподію.

До теми Як зустріч друзів-байкерів стала найбільшим мотофестом України

Фестиваль проходить у перші вихідні червня вже 19 років поспіль. У ці дні сюди з'їжджаються мотоциклісти з друзями та сім'ями, щоб відпочити, насолодитись музикою й розважитись.

Мотоколона на "Тарасовій Горі" / Фото Тарасова Гора

Байкери з'їжджаються до села Свидівок, що на Черкащині. Тут, на території бази вiдпочинку "Світанок", розгортається ціле наметове містечко.

База відпочинку "Світанок" / Фото Тарасова Гора

Зазвичай "Тарасову Гору" відвідують 7 – 8 тисяч мотоциклістів з усієї України та різних куточків світу. Цей рік також не став винятком – мотофест відвідало близько 8 тисяч учасників. Після карантинних обмежень ця цифра здається особливо визначною та показує міцний дух братерства та прагнення до свободи кожного учасника мотофесту!

Учасники збираються під Черкасами – містом, що вважається столицею української байкерської культури. Під час фестивалю велика мотоколона вирушає до Канева й прямує до Чернечої гори – традиційно вшанувати пам’ять Тараса Шевченка. Цього року понад дві з половиною тисячі людей виїхали в колоні вшанувати світлу пам’ять символу фестивалю, незабутнього українського Кобзаря.

Фото з Кобзарем / Фото Тарасова Гора

Якою була "Тарасова Гора" 2021 року

Цьогоріч на мотофестиваль приїхали байкери не лише з України, а й з Білорусі, Литви та Іспанії.

"Жив би зараз, був би байкером" / Фото Тарасова Гора

Кожен день вирував драйвом та видовищами: відбувались силові змагання, чемпіонат із риболовлі, пляжні розваги. Усюди лунала крута музика й було багато смачненького.

На сцені запалювали популярні українські рок-гурти: "ТНМК", Mad Heads, "Медовий полин" та інші. Завітав на фестиваль і український жіночий театрально-музичний гурт Dakh Daughters, який працює в жанрі дарк-кабаре.

Українські рок-гурти на сцені мотофестивалю / Фото Тарасова Гора

Байкери влаштували круті перегони. Особливу увагу серед усього розмаїття "мотоконей” привертали ретро- та саморобні мотоцикли.

Ретробайк / Фото Żubrówka

А 5 червня, в суботу, відбулась урочиста церемонія одруження байкерських пар за участю президента та організатора заходу Ашота Арушанова.

Церемонія одруження на мотофесті / Фото Тарасова Гора

Офіційним горілчаним партнером мотофестивалю "Тарасова Гора – 2021" стала легендарна Żubrówka.

Żubrówka – офіційний горілчаний парнер "Тарасової Гори" / Фото Żubrówka

Як і мотофестиваль "Тарасова Гора", Żubrówka щороку підкорює нові вершини. Уся ж історія бренду налічує понад пів тисячоліття.

Żubrówka Bison Grass / Фото Żubrówka

За підтримки ТМ "Żubrówka" на фестивалі було облаштовано затишні лаунж-зони.

Żubrówka – для тих, хто хоче справжнього / Фото Żubrówka

Тут учасники "Тарасової Гори" мали змогу посмакувати унікальними настоянками зі славнозвісної трави зубрівки, а також оригінальними коктейлями з класичною основою від Żubrówka Biala. А ще – узяти участь у веселих іграх, цікавих конкурсах та розіграші крутих призів.

Історія Żubrówka охоплює понад пів тисячоліття / Фото Żubrówka

Żubrówka – для тих, хто цінує справжнє

Настоянки Żubrówka виготовляються лише з натуральних компонентів, зібраних у нетрях Біловезької Пущі. Саме тут збирають необхідні трави та ягоди для створення унікальних напоїв:

зубрівку для Żubrówka Bison Grass ,

, кору дуба з повалених велетнів для Żubrówka Zlota ,

, лісові ягоди для Żubrówka Rose.

Для Żubrówka Biala у Біловезькій Пущі добувають кришталево чисту джерельну воду, яка природно демінералізувалась.

"Якщо гора не йде, то байкери їдуть" / Фото Żubrówka

Ці унікальні недоторканні ліси на території Польщі та Білорусі перебувають під захистом ЮНЕСКО.

Żubrówka Rose / Фото Żubrówka

Природа Біловезької Пущі надзвичайно різноманітна. Окрім унікальних рослин вона славиться як ареал червонокнижних тварин, найбільшими серед яких є зубри. Ці велетні – окраса Біловезької Пущі, утілення первозданної дикої природи та свободи.

Зубр – символ Żubrówka / Фото Żubrówka

Жоден хижак не становить загрози для могутніх зубрів. Ще нікому не вдавалось підкорити цих волелюбних гігантів. Недарма на етикетці бренду зображено саме зубра – як символ природності продукту.

До кожної пляшки настоянок Żubrówka, перш ніж їх наповнити, вручну вкладають стеблину зубрівки – як підтвердження справжності продукту. І незабаром настоянки Żubrówka вирушають до магазинів по всьому світу.

Żubrówka Zlota / Фото Żubrówka

Продукція Żubrówka експортується більш ніж у 70 країн. Це один із найшанованіших брендів у своїй категорії. За даними авторитетного видання "Shanken's Impact", Żubrówka посідає друге місце серед світових алкогольних брендів. Напої Żubrówka неодноразово перемагали на престижних міжнародних конкурсах, серед яких The Spirits Business Vodka Masters та The International Wine & Spirits Competition.

2020 року Żubrówka Bison Grass отримала найвищу нагороду, виборовши золото та титул Vodka Master на конкурсі The Spirits Business Vodka Masters.

Отже, бренд понад 500 років зберігає вірність своїм традиціям, щоразу доводячи своє право на першість. У кожному ковтку Żubrówka відчувається чистота дикої природи та енергія біловезьких зубрів.