Этот яблочный чай точно согреет вас в холодное время и наполнит яркими летними вкусами зимние дни. Приготовьте и вы точно не пожалеете!
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Рецепт яблочного чая
Ингредиенты:
- 1 лимон;
- 4 стакана яблочного сока;
- 2 стакана воды;
- палочки корицы;
- 1 столовая ложка измельченного кардамона;
- 1 чайная ложка целой гвоздики;
- 6 пакетиков черного чая;
- тонкие ломтики яблок.
Приготовление
С помощью овощечистки снимите кожуру с половины лимона. Выжмите из него сок. Смешайте яблочный сок, воду и 1 столовую ложку лимонного сока в большой кастрюле.
Залейте горячей водой корицу, кардамон, гвоздику и ломтики лимонной цедры. Процедите и добавьте ее к смеси яблочного сока.
Доведите сок до кипения. Накройте крышкой и тушите 10 минут. Уберите из огня и добавьте пакетики чая. Накройте крышкой и оставьте 5 минут.
Выньте чайные пакетики. Подавайте в кружках. По желанию положите на каждую порцию чая ломтики яблок.
Яблочный чай / Фото Unsplash