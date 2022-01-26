Этот яблочный чай точно согреет вас в холодное время и наполнит яркими летними вкусами зимние дни. Приготовьте и вы точно не пожалеете!

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Рецепт яблочного чая

Ингредиенты:

1 лимон;

4 стакана яблочного сока;

2 стакана воды;

палочки корицы;

1 столовая ложка измельченного кардамона;

1 чайная ложка целой гвоздики;

6 пакетиков черного чая;

тонкие ломтики яблок.

Приготовление

С помощью овощечистки снимите кожуру с половины лимона. Выжмите из него сок. Смешайте яблочный сок, воду и 1 столовую ложку лимонного сока в большой кастрюле.

Залейте горячей водой корицу, кардамон, гвоздику и ломтики лимонной цедры. Процедите и добавьте ее к смеси яблочного сока.

Доведите сок до кипения. Накройте крышкой и тушите 10 минут. Уберите из огня и добавьте пакетики чая. Накройте крышкой и оставьте 5 минут.

Выньте чайные пакетики. Подавайте в кружках. По желанию положите на каждую порцию чая ломтики яблок.