Таких водіїв ви ще не бачили на дорогах: вражаючі фото

Джерело:Figyelj
Є дуже багато водіїв, які за кермом роблять абсолютно необдумані вчинки. Деякі з них приводять до серйозних катастроф, а деякі просто веселять перехожих.
Ми зробили добірку найбільш кумедних фото. Ці водії навряд чи прагнули такої слави.
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