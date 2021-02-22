Есть очень много водителей, которые за рулем делают абсолютно необдуманные поступки. Некоторые из них приводят к серьезным катастрофам, а некоторые просто веселят прохожих.

Мы сделали подборку самых забавных фото. Эти водители вряд ли стремились к такой славе. Читайте также: 20 фото, которые были сделаны случайно, а теперь заполонили сеть В этом месте для парковки был единственный столбец и водитель даже его не смог объехать Фото reddit Зато на кабриолете Фото 6188 "Все свое везу с собой" Фото reddit Как много вопросов и как мало ответов Фото wranglertjforum Этот водитель доказывает, что выход можно найти из любой ситуации Фото gocar Интересно: 10 вещей из детства, которые вызовут у вас ностальгию Видимо, этот водитель своим детям будет рассказывать очень интересную историю Фото memegenerator Все водители его, вероятно, объезжали Фото index Креативности этого водителя многие позавидуют Фото theweird "Зато за доставку не придется платить..." Фото index