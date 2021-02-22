Таких водителей вы еще не видели на дорогах: впечатляющие фото
Есть очень много водителей, которые за рулем делают абсолютно необдуманные поступки. Некоторые из них приводят к серьезным катастрофам, а некоторые просто веселят прохожих.
Источник:Figyelj
Мы сделали подборку самых забавных фото. Эти водители вряд ли стремились к такой славе.
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В этом месте для парковки был единственный столбец и водитель даже его не смог объехать
Фото reddit
Зато на кабриолете
Фото 6188
"Все свое везу с собой"
Фото reddit
Как много вопросов и как мало ответов
Фото wranglertjforum
Этот водитель доказывает, что выход можно найти из любой ситуации
Фото gocar
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Видимо, этот водитель своим детям будет рассказывать очень интересную историю
Фото memegenerator
Все водители его, вероятно, объезжали
Фото index
Креативности этого водителя многие позавидуют
Фото theweird
"Зато за доставку не придется платить..."
Фото index
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