Почніть готуватися до Нового року заздалегідь, щоб заощадити гроші та зберегти нерви.

Ідеї 24 підготували для вас список справ, за які варто взятися уже в листопаді.

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1. Розрахуйте бюджет на свята

Якщо ви знаєте, що саме вам потрібно і скільки знадобиться коштів, вам буде набагато легше пройти повз привабливі пропозиції. І це допоможе не скуповувати все підряд в магазинах.

Напишіть план і тримайте його під рукою, коли вирушаєте за покупками. Наперед прорахуйте, скільки ви готові витратити на подарунки, продукти, новорічні прикраси та інші атрибути свята.

2. Купіть подарунки друзям і близьким



Заздалегідь подумайте про подарунки / Фото unsplash

В кінці року у нас стільки справ, що про подарунки ми згадуємо тільки 30 грудня. Доводиться штовхатися в магазинах, стояти в чергах і в поспіху купувати перше, що трапиться під руку. Або хвилюватися, що онлайн-замовлення прийде невчасно. Тому краще подумайте про це наперед.

Якщо ви шопоголік, то на грудень краще залиште придбання дрібниць. Якщо основні подарунки вже придбані, то ще приємніше буде вибирати солодощі, ялинкові іграшки та інші маленькі презенти для близьких.

3. Складіть новорічне меню і список продуктів

Подумайте, як будете святкувати Новий рік: чи запросите друзів або ж проведете свято у сімейному колі. Подбайте про меню, прикиньте, скільки вам знадобиться продуктів для обраних страв, і підготуйте список покупок.

У грудні вам залишиться тільки взяти його і відправитися з ним в магазин. Також те що не псується, можна купити в листопаді.

4. Підберіть святкове вбрання



Одяг завжди підіймає святковий настрій /Фото pexels

Святковий одяг додасть вам святкового настрою. Він не завадить, навіть якщо ви будете зустрічати Новий рік вдома на самоті. І точно стане в пригоді, якщо ви будете брати участь в Zoom-вечірках. Варто перебрати варіанти зараз, поки в магазинах достатньо розмірів.

5. Пошукайте бюджетні розваги

Складіть список заздалегідь, як ви будете відпочивати на свята. Покататися на лижах і ковзанах, пройтися по зимовому парку, відвідати безкоштовний концерт, переглянути улюблені фільми, зіграти з близькими в настільні ігри – варіантів багато. Стежте за афішами та збирайте цікаві ідеї, щоб до початку свят у вас вже був готовий план.