Начните готовиться к Новому году заранее, чтобы сэкономить деньги и сберечь нервы.

Идеи 24 подготовили для вас список дел, за которые стоит взяться уже в ноябре.

Читайте также: Подарки, которым обрадуется каждый: 15 универсальных идей

1. Рассчитайте бюджет на праздники

Если вы знаете, что именно вам нужно и сколько понадобиться средств, вам будет гораздо легче пройти мимо привлекательных предложений. И это поможет не покупать все подряд в магазинах.

Напишите план и держите его под рукой, когда отправляетесь за покупками. Заранее просчитайте, сколько вы готовы потратить на подарки, продукты, новогодние украшения и другие атрибуты праздника.

2. Купите подарки друзьям и близким



Заранее подумайте о подарках / Фото unsplash

В конце года у нас столько дел, что о подарках мы вспоминаем только 30 декабря. Приходится толкаться в магазинах, стоять в очередях и в спешке покупать первое, что попадется под руку. Или волноваться, что онлайн-заказ придет не вовремя. Поэтому лучше подумайте об этом заранее.

Если вы шопоголик, то на декабрь оставьте приобретения мелочей. Если основные подарки уже приобретены, то еще приятнее будет выбирать сладости, елочные игрушки и другие маленькие презенты для близких.

3. Составьте новогоднее меню и список продуктов

Подумайте, как будете праздновать Новый год: пригласите ли друзей или проведете праздник в семейном кругу. Позаботьтесь о меню, прикиньте, сколько вам понадобится продуктов для избранных блюд, и подготовьте список покупок.

В декабре вам останется только взять его и отправиться с ним в магазин. Также, то что не портится, можно купить в ноябре.

4. Подберите праздничный наряд



Одежда всегда поднимает праздничное настроение / Фото pexels

Праздничная одежда придаст вам праздничного настроения. Она не помешает, даже если вы будете встречать Новый год дома в одиночестве. И точно пригодится, если вы будете принимать участие в Zoom-вечеринках. Стоит выбрать варианты сейчас, пока в магазинах достаточно размеров.

5. Поищите недорогие развлечения

Составьте список заранее, как вы будете отдыхать на праздники. Покататься на лыжах и коньках, пройтись по зимнему парку, посетить бесплатный концерт, посмотреть любимые фильмы, сыграть с близкими в настольные игры – вариантов много. Следите за афишами и собирайте интересные идеи, чтобы к началу праздников у вас уже был готов план.