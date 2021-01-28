Як зробити гарний світильник зі старих, непотрібних речей: фото

28 січня 2021 , 20:08
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Дизайнери люстр і ламп використовують все, що належало б давним-давно викинути на смітник, але, маючи неабияку уяву та умілі руки, вони знаходять застосування всьому

Джерело: 24 канал

Практично у кожному будинку з минулого залишилося стільки застарілих речей, які викликають ностальгічну сльозу розчулення у старого покоління і подив у підлітків. Наприклад, якщо розбився скляний або керамічний плафон, його можна легко замінити чашкою.

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Як вам така оригінальна лампа


Фото metalhorse

Не варто позбуватися старого фотоапарату


Фото metalhorse

Чашка та миска, якими ви не користуєтеся стане у нагоді


Фото metalhorse

Непоганий дизайн вийшов зі скляних пляшок


Фото metalhorse

Оригінально придумано


Фото metalhorse

Переконалися, що непотріб не завжди варто викидати


Фото metalhorse

І що тільки не придумають


Фото metalhorse

І зовсім не скажеш, що це зроблено своїми руками


Фото metalhorse

Не дарма так довго берегли старий телефон


Фото metalhorse