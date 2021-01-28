Як зробити гарний світильник зі старих, непотрібних речей: фото

Дизайнери люстр і ламп використовують все, що належало б давним-давно викинути на смітник, але, маючи неабияку уяву та умілі руки, вони знаходять застосування всьому
Джерело: 24 канал
Практично у кожному будинку з минулого залишилося стільки застарілих речей, які викликають ностальгічну сльозу розчулення у старого покоління і подив у підлітків. Наприклад, якщо розбився скляний або керамічний плафон, його можна легко замінити чашкою.
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Фото metalhorse
Фото metalhorse
Фото metalhorse
Фото metalhorse
Фото metalhorse
Фото metalhorse
Фото metalhorse
Фото metalhorse
Фото metalhorse