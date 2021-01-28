Как сделать хороший светильник из старых, ненужных вещей: фото
Дизайнеры люстр и ламп используют все, что следовало бы давным-давно выбросить на помойку, но, имея большое воображение и умелые руки, они находят применение всему
Источник: 24 канал
Практически в каждом доме из прошлого осталось столько устаревших вещей, которые вызывают ностальгическую слезу умиления у старого поколения и недоумение у подростков. Например, если разбился стеклянный или керамический плафон, его можно легко заменить чашкой.
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