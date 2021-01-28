Дизайнеры люстр и ламп используют все, что следовало бы давным-давно выбросить на помойку, но, имея большое воображение и умелые руки, они находят применение всему

Источник: 24 канал Практически в каждом доме из прошлого осталось столько устаревших вещей, которые вызывают ностальгическую слезу умиления у старого поколения и недоумение у подростков. Например, если разбился стеклянный или керамический плафон, его можно легко заменить чашкой. Читайте также: Как дизайнерски оформить старый выключатель: креативные решения Как вам такая оригинальная лампа

Фото metalhorse Не стоит избавляться старого фотоаппарата

Фото metalhorse Чашка и блюдце, которыми вы не пользуетесь еще пригодится

Фото metalhorse Неплохой дизайн вышел из стеклянных бутылок

Фото metalhorse Оригинально придумано

Фото metalhorse Убедились, что хлам не всегда стоит выбрасывать

Фото metalhorse И что только не придумают

Фото metalhorse И совсем не скажешь, что это сделано своими руками

Фото metalhorse Не зря так долго берегли старый телефон

Фото metalhorse